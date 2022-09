La Dynamic Island potrebbe arrivare su tutti i modelli di iPhone 15

Secondo quanto si apprende in rete da un tweet appena emerso sul web, sembra che la Dynamic Island (la nuova “tacca” presente sui modelli Pro di iPhone 14) potrebbe arrivare su tutti i device della gamma del 2023 di Apple.

A ribadire questa indiscrezione ci ha pensato il noto analista di settore Ross Young. Solitamente, il tipster è molto affidabile e ha spesso fatto previsioni rivelatesi poi veritiere. Ricordiamo che l’isola dinamica è al momento un’esclusiva dei terminali premium della compagnia.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it. — Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022

iPhone 15: non ci sarà più il notch?

Nel tweet, l’analista ha detto che dobbiamo aspettarci la Dynamic Island su tutti i modelli di iPhone 15; questo vorrà dire che anche il Plus e il base da 6,1″ saranno dotati di questa feature. Tuttavia, non sa se lo schermo LTPO con ProMotion arriverà sulla serie standard. Questa è una bella incognita che considerando che Apple vuole differenziare sempre più le due linee in listino, potremmo non vedere la suddetta opzioe per molto tempo.

Cos’è la Dynamic Island?

Si parla di un nuovo tipo di notch composto da un’area a forma di pillola che sfrutta i pixel neri posti nelle vicinanze per adattarsi e modificarsi a seconda dell’app o della notifica in questione. L’isola contiene i sensori, il Face ID, la selfiecam e non solo. Si dice che sarà in grado anche di segnalare in diretta i risultati delle partite o degli eventi sportivi; questa feature arriverà con iOS 16.1 prossimo al debutto.

Ross Young è un’analista di settore che ha spesso fatto previsioni accurate; pensiamo a quando ha suggerito che gli iPhone 13 e i MacBook Pro da 14 e 16 pollici sarebbero stati dotati della tecnologia ProMotion. Oppure quando ha azzeccato le dimensioni “contenute” di iPad Mini (8.3″).

