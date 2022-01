La crisi dei componenti colpisce le fotocamere dei telefoni

Negli ultimi due anni, i produttori hanno cercato di aumentare il numero di megapixel nelle fotocamere. I sensori con una risoluzione di 108 Mega sono diventati la norma nei dispositivi e l'anno scorso sarà ricordato come l'anno in cui è stato svelato il primo ISOCELL da 200 Mpx. Adesso però, inaspettatamente, i produttori hanno rallentato nella corsa alle super risoluzioni e molti si sono affidati a chipset con una risoluzione di 50 Mega. Si potrebbe pensare che il buon senso e il razionalismo abbiano trionfato, ma non tutto è così semplice.

Le fotocamere per smartphone perdono Megapixel?

Il noto tipster Digital Chat Station ritiene che questa non sia una questione di prudenza. La carenza di componenti sta causando molti danni e ora si scopre che sta interessando anche le fotocamere dei telefoni.

La produzione dei sensori da 50 megapixel è stata messa in moto e inoltre, non è così difficile acquistarli. I sensori compatti da 50 megapixel stanno diventando la prima scelta per moltissimi OEM, e fra questi spicca il Samsung ISOCELL JN1 con un formato ottico 1/2.76ʺ.

La mancanza di componenti sarà il motivo per cui nel 2022 non vedremo sul mercato un gran numero di smartphone con sensori periscopici e complessi sistemi di stabilizzazione.

I produttori dovranno installare solo ciò che è disponibile gratuitamente, in modo da non ridurre il tasso di produzione dei dispositivi.

Alcuni analisti sono pessimisti nelle loro previsioni e affermano che la crisi dei conduttori sarà superata solo nel 2023. Altri sono sicuri che la situazione migliorerà nella seconda metà di quest'anno. Staremo a vedere.

Intanto, OmniVision Technologies ha introdotto il sensore di immagine OVB0B con una risoluzione di 200 megapixel (16 384 x 12 288 pixel). Secondo il produttore, questo è il sensore più piccolo mai creato con questa risoluzione. La sua dimensione in pixel è di 0,61 micron. Con il binning a 16 binning con una risoluzione di 12,5 MP, potete ottenere video di alta qualità e immagini in anteprima, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, supporta la registrazione video con una risoluzione di 50 megapixel e un frame rate di 24 fps.