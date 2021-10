La crisi dei chipset colpirà le spedizioni di smartphone

Le spedizioni di smartphone nel secondo semestre del 2021 diminuiranno a causa della carenza di chipset che sta attanagliando diversi mercati mondiali.

Le spedizioni di smartphone subiranno un rallentamento

Counterpoint Research ha abbassato le aspettative sulle spedizioni di telefoni per la seconda metà del 2021 dalla sua precedente ipotesi di 1,45 miliardi a circa 1,41 miliardi di unità. Questo comporterà una crescita annua soltanto del 6%, un valore in netto calo rispetto alla cifra precedentemente prevista del 9%.

I nuovi dati provengono dall'ultimo rapporto sulle previsioni di spedizione trimestrale per smartphone globali della società di analisi.

Ciò è dovuto al fatto che diversi OEM di smartphone hanno ricevuto solo l'80% dei volumi richiesti per i componenti chiave durante il secondo trimestre dell'anno; molte società addirittura hanno persino affermato che si tratta di una cifra di appena il 70%.

Anche l'impatto della carenza di semiconduttori non scomparirà presto poiché la situazione sembra che peggiorerà mentre ci spostiamo nel terzo trimestre del 2021. Counterpoint Research ritiene che il 90% del settore sarà colpito e ciò ha avuto un impatto sulle previsioni delle spedizioni di telefoni per la seconda metà per il 2021.

L'industria dei dispositivi era destinata a un forte rimbalzo quest'anno a seguito della ripresa dalla pandemia che aveva colpito duramente il mercato nel 2020.

I fornitori di smartphone hanno effettuato grandi ordini di componenti dalla fine dello scorso anno e la domanda dei consumatori ha dato impulso alla forte spinta avuta nel primo trimestre. Ma come già affermato, la carenza di semiconduttori ha portato a diverse aspettative disattese.

Nel caso dei processori, uno degli elementi più cruciali negli smartphone, le carenze si sono verificate a causa dei bassi tassi di rendimento nelle linee di fabbrica di nuova costituzione. Questo da solo ha causato una reazione a catena con fornitori di AP come Qualcomm e Mediatek che soffrono a causa della loro dipendenza da queste fonderie. Ora stanno fornendo meno processori, il che a sua volta sta colpendo le aziende di smartphone.

Tom Kang, direttore della ricerca presso Counterpoint Research, ha commentato: “la carenza di semiconduttori sembra interessare tutti i marchi negli ecosistemi. Samsung, OPPO, Xiaomi sono stati tutti colpiti e stiamo abbassando le nostre previsioni. Ma Apple sembra essere la più resiliente e la meno colpita dalla situazione di carenza di AP”.