Omnivision svela il sensore da 200 MP più piccolo al mondo

L'era della fotografia ad alto pixel negli smartphone è arrivata. Ci sono tantissimi smartphone top di gamma e midrange che utilizzano attualmente sensori da oltre 100 Megapixel . Pensiamo a brand di telefonia come Xiaomi, Huawei, Samsung e altri che utilizzano queste soluzioni. Tuttavia, a settembre dello scorso anno, l'OEM sudcoreano ha rilasciato ufficialmente il sensore ISOCELL HP1 da 200 Megapixel. Ora, anche Omnivision ha ufficialmente rilasciato la sua piattaforma da 200 MP (OVB0B) per smartphone e altri dispositivi mobili.

Omnivision OVBoB da 200 Megapixel: le caratteristiche

Questo è il sensore di immagine con risoluzione 200 MP da 0,61 μm pixel più piccolo al mondo per il mercato degli smartphone premium di fascia alta.

Ha una dimensione di 1/1,28 pollici e una risoluzione di 16384 x 12288 pixel. Ha anche un'esclusiva tecnologia di fusione a 16 unità. Inoltre, questo sensore fornisce video di alta qualità e qualità di anteprima in modalità 12,5 megapixel, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, l'Omnivision è anche il primo sensore da 200 MP che può utilizzare la tecnologia QPD (rilevamento a quattro fasi). La fotocamera utilizza questa funzione per l'autofocus a rilevamento di fase.

In termini di video, il sensore ha la prima funzione di binning a 16 celle del settore per video 4K2K. La sua sensibilità è 16 volte quella di prodotti simili. In ambienti con scarsa illuminazione, è possibile utilizzare il binning 4×4 pixel per ottenere prestazioni di 12,5 megapixel e dimensioni dei pixel equivalenti a 2,44 µm.

Questo sensore supporta anche scatti a 50 MP a 24 fotogrammi al secondo (fps) e video 8K a 30 fps, con prestazioni equivalenti a 1,22 µm. Inoltre, supporta l'uscita HDR a tripla esposizione con foto da 12,5 megapixel a 30 fotogrammi al secondo. Secondo i rapporti, supporta CPHY, DPHY e dual DOVDD (1,8 V e 1,2 V).

Per quanto riguarda OVB0B, lArun Jayaseelan, responsabile marketing del personale di OMNIVISION, dichiara:

I consumatori vogliono acquisizioni ad alta risoluzione e anteprime e video di alta qualità. In qualità di leader nella tecnologia dei sensori di immagine, abbiamo applicato la nostra tecnologia a die impilate PureCel®Plus S per portare in modo drammatico le fotocamere principali mobili a un nuovo livello. Con il nuovo OVB0B, ora offriamo la più alta risoluzione del settore in un piccolo pacchetto per smartphone di fascia alta insieme alle migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione della sua categoria.

Jeffrey Mathews, analista senior di Strategy Analytics, aggiunge:

L'introduzione di prodotti con sensore di immagine da 200 MP per le fotocamere degli smartphone promette di catturare dettagli straordinari all'interno delle immagini, soddisfacendo le esigenze dei fornitori di smartphone che stanno cercando in modo aggressivo di differenziare i propri dispositivi con fotocamere avanzate dotate di sensori di immagine ad alta risoluzione. Stimiamo che oltre 40 milioni di sensori di immagine con una risoluzione di oltre 100 MP dovrebbero essere spediti ai fornitori di smartphone nel 2022.

Al momento, non ci sono informazioni sugli smartphone che vanteranno questa soluzione. Vi terremo aggiornati.