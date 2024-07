La comodissima SEDIA da GAMING di Acer Predator precipita a 99€!

La tua postazione da gaming sta per essere aggiornata. Grazie al Prime Day di Amazon, infatti, la poltrona da gaming Acer Predator Rift Essential Gaming Chair crolla di prezzo, precipitando dai classici 178,82€ e arrivando a costare appena 99,00€!

Tutte le caratteristiche della sedia da gaming

Questa sedia da gaming di Acer gode di tutte le caratteristiche pensate per aumentare il comfort durante le tue sessioni di gaming, a partire dal supporto lombare e poggiatesta regolabili che offrono un sostegno ideale per schiena e collo, prevenendo tensioni e dolori anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Tutta l’imbottitura è in schiuma ad alta densità e il tessuto traspirante ti garantirà di non accaldarti troppo nelle giornate estive, mentre i braccioli regolabili in quattro direzioni ti consentono di trovare la posizione perfetta per le tue braccia.

Oltre ai braccioli, puoi regolare l’inclinazione dello schienale fino a 115 gradi e l’altezza della seduta grazie al pistone a gas, trovando così la posizione più comoda per te.

Parlando, ora di materiali, il suo telaio in acciaio garantisce una stabilità eccezionale, mentre i meccanismi di regolazione sono solidi e affidabili, assicurando che la sedia possa resistere anche alle sessioni di gioco più intense.

Ovviamente, la sua natura “da gaming” è resa tale dal design aggressivo e molto minimal, caratterizzato da cuciture a contrasto, la sezione traspirante di un blu acceso e il logo del brand sul poggiatesta!

Scopri la comodità della sedia da gaming Acer Predator Rift Essential Gaming Chair per 99,00€, risparmiando il -45%!