La CASSA Bluetooth (perfetta) di BOSE crolla al -28% su Amazon!

Con Bose SoundLink Micro, l’anima della festa sarà nelle tue tasche! Grazie a questa offerta imperdibile, potrai portare la musica ovunque tu vada, trasformando qualsiasi ambiente in una vera e propria discoteca. La cassa Bluetooth crolla dagli originari 129,95€, ad appena 93,99€, con uno sconto totale del -28%!

Tutte le caratteristiche della cassa Bluetooth

Nonostante le sue dimensioni compatte, questa cassa Bluetooth racchiude al suo interno la tecnologia audio Bose di ultima generazione, offrendo un suono ricco e bilanciato con bassi sorprendentemente profondi, arricchiti da un trasduttore appositamente progettato e i radiatori passivi. Inoltre, è presente un pratico cinturino in silicone resistente agli strappi ti permette di agganciarlo facilmente allo zaino, alla bicicletta o a qualsiasi altro oggetto, garantendo un trasporto facile e sicuro.

La batteria agli ioni di litio della Bose SoundLink Micro ti garantisce fino a 6 ore di ascolto con una singola carica, così puoi immergerti nella tua musica per ore senza dover ricaricare frequentemente il dispositivo

Ma la resistenza è estesa all’intera cassa grazie al rivestimento in gomma di silicone che la protegge da urti, graffi e cadute. La sua morbida finitura non solo offre una sensazione piacevole al tatto, ma è anche in grado di resistere all’usura, mantenendola come nuova sempre.

E con la sua certificazione IP67, è impermeabile, a prova di polvere, getti d’acqua e persino a immersioni accidentali, permettendoti di goderti la tua musica senza preoccupazioni in qualsiasi condizione atmosferica, permettendoti di portarla in spiaggia e addirittura in montagna.

Insomma, questa cassa Bluetooth è davvero perfetta ed ha tutto il necessario. Prendila ora che costa solamente 93,99€ grazie allo sconto del -28% targato Amazon!