La box di HelloFresh è geniale: cucina ogni giorno ricette nuove con ingredienti già dosati

Il rivoluzionario servizio di HelloFresh nasce con uno scopo ben preciso: permettere a tutti di gustare un pasto fresco, gustoso e completo. Offrire questa possibilità anche a chi, intrappolato nei ritmi serrati del quotidiano, non ha il tempo materiale di cercare una buona ricetta da preparare e successivamente di procurarsi gli ingredienti.

A casa arriva tutto l’occorrente e non rimane che godersi i due momenti più belli: cucinare un buon piatto e poi gustarlo in totale relax. In questo modo è possibile riscoprire uno dei piaceri che troppo spesso, per mancanza di tempo, si tende a dimenticare. Non c’è niente di più rilassante, di prendere del tempo per sé e godersi un buon pasto, appena preparato.

Come funziona il servizio in dettaglio lo abbiamo già raccontato nel primo approfondimento dedicato. In questo articolo scoprirai cosa succede se decidi di affidarti all’aiuto di HelloFresh per programmare e preparare i tuoi pasti settimanali.

In cucina con le box di HelloFresh: tutti i dettagli

Scegliere di affidarsi all’aiuto di HelloFresh significa partecipare a una piccola grande rivoluzione. Si tratta di una decisione che prendi per te stesso e per chi ami: mettere al bando i pasti frugali o, peggio, preconfezionati preferendo il piacere di gustare cibo fresco, appena cucinato. A cucinare sarai direttamente tu, ma salterai tutta la parte più stressante. Infatti, non servirà perdere tempo per decidere cosa mangiare e spostarsi fra diversi supermercati per reperire gli ingredienti necessari.

Il supporto di questo rivoluzionario servizio sta proprio in questo: aiutarti a migliorare le abitudini alimentari, pensando al tuo posto a tutta la parte più noiosa. Infatti, a cadenza settimanale, a casa ricevi l’ormai famosa box di HelloFresh. Al suo interno troverai schede ricette e ingredienti freschi già dosati per tutti i pasti che avrai deciso di ordinare. A te non rimarrà che seguire le istruzioni e cucinare, divertendoti. Non servirà pesare alcun ingrediente e non ci saranno sprechi di cibo. Soprattutto, porterai in tavola ricette sempre nuove e diverse, tutte personalizzate sulla base dei tuoi gusti.

A questo punto ti starai certamente chiedendo come si fa a ricevere una box di HelloFresh a casa. Semplicissimo, basta seguire pochi facili step:

collegati al sito ufficiale del servizio e inizia a personalizzare la tua box;

decidi quanti pasti settimanali desideri ricevere (da 3 a 5) e per quante persone (2 oppure 4);

successivamente, scegli la categoria di ricette che meglio rispecchia il tuo stile alimentare (puoi sceglierne più di una). A disposizione ne hai 5: “carne&pesce”; “flexitariano”, “famiglia”, “vegetariano” oppure “conta calorie”.

Pochi secondi e avrai creato la tua box personalizzata. Proseguendo, sarà sufficiente inserire i tuoi dati personali, inclusi quelli relativi all’indirizzo di spedizione. Dopodiché, basterà aspettare la prima consegna settimanale. Al suo interno, tutto l’occorrente per preparare il numero di pasti che hai selezionato per 2 o 4 persone, in base a quello che hai scelto. Le ricette sono sempre nuove e mai banali. Potrai sperimentare gustosi piatti e il bello è che sarai proprio tu a cucinarli per te e per chi ami.

Dopo aver impostato per la prima volta la tua box, le consegne settimanali saranno automatiche, ma non preoccuparti. Se vai in vacanza, se decidi di saltare una consegna, di metterle in pausa o di cambiare l’indirizzo di spedizione, potrai farlo senza alcun problema nei tempi previsti. Basterà accedere al tuo profilo direttamente tramite il sito ufficiale oppure sfruttando la completa e intuitiva applicazione per smartphone.

Quanto costa una box di HelloFresh

L’enorme aiuto in cucina offerto da HelloFresh ha un prezzo democratico. Ogni pasto ha un costo fisso, oggettivamente basso in rapporto alla elevata qualità degli ingredienti forniti e accessibile a chiunque desideri migliorare le proprie abitudini alimentari. Inoltre, sulle prime consegne è possibile usufruire di corposi sconti, che ti permetteranno di provare tutti i vantaggi del servizio risparmiando ancora di più.

Ad esempio, la nuova promozione del momento ti permette di ottenere uno sconto del 50% sulla prima box consegnata e un ulteriore 25% sulle due successive. Gli abbonamenti sono flessibili sotto ogni punto di vista: puoi cambiare giorno e luogo di consegna, ma anche mettere in pausa e riattivare la sottoscrizione senza costi aggiuntivi e in un click.

Com’è facile intuire, il prezzo di ogni box varia a seconda del numero di pasti settimanali selezionato e del numero di persone per le quali gli ingredienti vengono dosati. Oltre a questi due parametri, non ce ne sono altri che fanno cambiare il costo di una consegna.

I prezzi restano fissi indipendentemente dalla categoria di ricette scelta e, soprattutto, non soffrono delle continue fluttuazioni dell’inflazione. Quest’ultimo non è un dettaglio da trascurare, considerando che la spesa al supermercato, al contrario, ne patisce. Ogni consegna ha un costo di spedizione, anch’esso particolarmente economico, di 5,99€ appena.

Migliorare le tue abitudini alimentari sarà semplicissimo

Una volta scoperto come funziona il servizio di HelloFresh e delle sue box, è facile intuire quanto sia semplice mettere in atto un radicale cambiamento, e miglioramento, delle proprie abitudini alimentari.

Ogni giorno potrai mettere in tavola un gustoso piatto cucinato da te con ingredienti freschi già perfettamente dosati. Potrai stupire, e lasciarti stupire, da ricette sempre nuove e tutte gustose. Potrai abbandonare i pasti frugali e mal bilanciati, che non saranno più l’unica alternativa quando hai poco tempo. Addirittura, con le nuove ricette “Quick and Easy” potrai scegliere di ricevere box basate su ricette gustosissime, che si preparano in pochissimi passaggi e in un massimo di 25 minuti!

Una nuova alternativa, rivoluzionaria e smart c’è ed è HelloFresh! Non ti resta che provarla subito e ordinare la tua prima box.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.