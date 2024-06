Klonoa Phantasy Reverie Series per PS5: SUPER sconto del 16%

Klonoa è tornato e più avvincente che mai! “Klonoa Phantasy Reverie Series” porta in vita due dei titoli più amati della serie: “Klonoa: Door to Phantomile” e “Klonoa 2: Lunatea’s Veil”, in una collezione rimasterizzata che farà battere il cuore ai fan di vecchia data e conquisterà nuovi giocatori. Disponibile oggi con uno sconto imperdibile del 16% su Amazon, questa avventura fantastica è pronta a farvi sognare al prezzo speciale di 28,64 euro, anziché 33,98 euro.

Klonoa Phantasy Reverie Series per PS5: un’avventura indimenticabile

Lanciato originariamente nel 1997 da Namco, “Klonoa: Door to Phantomile” ha incantato i giocatori con il suo mondo vivace e i suoi personaggi colorati. In questa edizione anniversario rimasterizzata, i fan possono rivivere le avventure del coraggioso Klonoa con una grafica mozzafiato, capace di raggiungere i 4K e 60 FPS, per un’esperienza visiva senza precedenti. Ma non è solo una questione di grafica: il cuore del gameplay iconico rimane intatto. Corri, salta e utilizza l’Anello del Vento per afferrare e lanciare i tuoi nemici, esplorando il meraviglioso universo di Phantomile.

“Klonoa 2: Lunatea’s Veil” non è da meno. Questo secondo capitolo continua l’epica saga con nuove sfide e ambientazioni spettacolari. Entrambi i giochi sono stati curati con una fedeltà straordinaria, mantenendo il fascino originale ma con miglioramenti che ne esaltano ogni dettaglio.

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di questa rimasterizzazione è la nuova accessibilità. I livelli di difficoltà regolabili permettono sia ai nuovi giocatori di immergersi nell’azione con facilità, sia ai veterani di testare le loro abilità in sfide più impegnative. Inoltre, la modalità cooperativa a 2 giocatori consente di vivere l’avventura insieme a un amico, rendendo l’esperienza ancora più divertente e coinvolgente.

Non è solo una collezione, è un viaggio nostalgico che celebra il venticinquesimo compleanno di Klonoa. Ogni salto, ogni nemico lanciato, ogni battaglia vinta in “Klonoa Phantasy Reverie Series” è un tributo al classico platform che ha segnato un’epoca.

Oggi è il giorno perfetto per aggiungere questa straordinaria collezione alla tua libreria di giochi, grazie allo sconto del 16% su Amazon. Klonoa ti aspetta per un’avventura che non dimenticherai mai, al prezzo competitivo di 28,64 euro.