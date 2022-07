Kit fotovoltaico con regolatore e porta USB a 52€: FOLLIA Prime Day

Questo completissimo kit fotovoltaico da 25W, dotato di regolatore di carica e porta USB per la ricarica diretta, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Gli sconti dell’Amazon Prime Day ti permettono di portarlo a casa a 52€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto completo di tutto quello che serve per iniziare a usare l’energia completamene gratuita del sole. Oltre al pannello solare, c’è un regolatore che integra un ingresso USB al quale puoi collegare direttamente i device per la ricarica. Perfetto per i tuoi progetti, accaparratelo adesso in sconto, rimarrà a questo prezzo per poche ore ancora.

Kit fotovoltaico 25W a gran prezzo per pochissimo

Un prodotto perfetto per iniziare subito a costruire i tuoi progetti, che sfruttano l’energia completamente gratuita del sole. Il pannello solare si occupa di catturarla mentre il regolatore da 10A ne gestisce la distribuzione. A lui puoi collegare anche una batteria (non inclusa in confezione) per accumulare elettricità da utilizzare quando non c’è luce del sole.

Ancora, la porta USB integrata risulta perfetta per la connessione diretta dei tuoi dispositivi e permetterne la ricarica diretta. L’ideale, ad esempio, in campeggio o durante un’escursione. Un kit fotovoltaico da 25W completo, che puoi usare per le tue luci o per altri piccoli sistemi elettrici, che smetteranno di pesare in bolletta. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon: completa l’ordine al volo per averlo a 52€ circa appena grazie agli sconti del Prime Day. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, ma l’offerta durerà ancora solo poche ore.

