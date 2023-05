Kit fotovoltaico con ACCUMULO, inverter e pannello 100W: promo SHOCK (169€)

Ne restano pochissimi a disposizione ed è normale, considerando il livello dell’offerta. Questo kit fotovoltaico comprende un pannello solare da 100W, una batteria per l’accumulo, un inverter da 2000W e anche un regolatore di carica. Un set semplicissimo da montare in autonomia, che potrai utilizzare in giro oppure in casa per creare una piccola centrale elettrica solare con sistema di accumulo dell’energia.

Incredibilmente, adesso da eBay lo porti a casa a 169,89€ con spedizioni assolutamente gratuite. Se non è già finito, completa l’ordine al volo per approfittarne.

Non devi avere particolari competenze tecniche per creare da zero la tua piccola centrale solare. Questo kit comprende tutto quello di cui avrai bisogno. Il pannello solare da ben 100W si occuperà di catturare l’energia del sole e – tramite il regolatore di carica – la trasformerà in energia elettrica per ricaricare la batteria che ricevi in dotazione.

In questo modo, avrai creato il tuo sistema di accumulo e non resterà che utilizzare il tutto. Per farlo, basterà sfruttare l’inverter da 2000W che ricevi in confezione, insieme al resto dei componenti. Quest’ultimo è dotato infatti di una vera e propria presa Schuko alla quale collegare gli oggetti che desideri alimentare. Non servirà fare altro e sarà tutto subito disponibile e pronto per l’utilizzo.

Non perdere la ghiotta occasione eBay del momento: completa l’ordine al volo per portare a casa questo spettacolare kit fotovoltaico a 169€ circa soltanto con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, in pochi giorni. Attenzione: la disponibilità residua delle scorte è incredibilmente limitata, i prezzi sono destinati a salire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.