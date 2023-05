Kit fotovoltaico con ACCUMULO e inverter a prezzo stracciato: occasione WOW (144€)

Con questo kit fotovoltaico, così completo, potrai iniziare da subito a costruire una vera e propria piccola centrale elettrica solare. Infatti, arriva completo di pannello solare, batteria per l’accumulo, regolatore per la ricarica e inverter per collegare i tuoi oggetti e alimentarli.

Grazie alla speciale promozione eBay del momento, puoi fare un eccezionale affare e portare a casa l’intero set a 144€ circa appena con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “MAGGIO23EDAYS”. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima!

A rendere particolarmente utile questo set è proprio la sua dotazione. Infatti, a differenza di altri, è già completo di batteria per l’accumulo, ma non solo. Come anticipato, c’è anche un pannello solare da 100W ad alta efficienza, così come il regolatore di carica. Per finire, molto importante è l’inverter da 2000W: grazie a lui, che integra una presa Schuko come quella che hai a casa, potrai direttamente collegare e alimentare i tuoi oggetti.

Versatile e facile da montare, è perfetto praticamente per qualunque dei tuoi progetti. Puoi usarlo anche per creare un sistema di risparmio energetico in casa: sarà semplice e divertente alleggerire la bolletta!

