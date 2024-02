Kingston DataTraveler Exodia: la SUPER pendrive da 128GB a soli 8€

Di chiavette USB chissà com’è, non ce n’è mai abbastanza. Appena ne compri una ne devi già acquistare un’altra. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione davvero molto interessante. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 8,90 euro, invece che 19,95 euro.

Un prezzaccio con questo sconto del 55% è da prendere a occhi chiusi. E così avrai un ottima pendrive dove archiviare i tuoi file che puoi trasferire in modo veloce. E il suo design robusto garantisce la massima sicurezza.

Kingston DataTraveler Exodia a un prezzo ridicolo

È chiaro che a una cifra del genere non puoi trovare di meglio e per lo stesso motivo l’offerta durerà un battito di ciglia. Dunque fai alla svelta o rischi di arrivare tardi. Anche perché questa chiavetta USB è davvero molto performante. Ha un’interfaccia 3.2 Gen 1 che ti permette di trasferire i file in un attimo da un device all’altro. Il tempo di fare clic e sono nella cartella di destinazione.

Come ti dicevo un’altra delle cose molto interessanti è il suo design robusto, con cappuccio protettivo per il connettore e un’asola per agganciarla a un anello. E poi è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi senza nemmeno fare installazioni o usare software addizionali. Usala su Windows, macOS, Linux e Chrome OS senza problemi.

Sei ancora qui a leggere? Se non ti sbrighi rischi di perdere l’occasione. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 8,90 euro, invece che 19,95 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

