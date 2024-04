Kindle Scribe: sconto FOLLE del 21% su Amazon

Vuoi avere un dispositivo su cui studiare, leggere e prendere appunti senza spendere un capitale per un iPad? Non farti scappare il fantastico Kindle Scribe in sconto del 21%. Se lo acquisti ora, puoi portarlo a casa ad appena 329,99€ invece di 419,99€! E hai anche la fortuna di poter ulteriormente ammortizzare la spesa, pagandolo a rate a tasso zero con Cofidis. Cosa stai aspettando?

Comodo per leggere… e anche per scrivere: Kindle Scribe

Ma come funziona il Kindle Scribe e cosa lo rende tanto speciale e utile nella quotidianità? In primis è provvisto di un display ad inchiostro elettronico ad alta risoluzione, che offre un’esperienza di lettura simile alla carta stampata, con testo nitido e contrasto elevato, riducendo l’affaticamento degli occhi anche dopo lunghe sessioni di lettura. L’ideale se stai molto a leggere o a studiare! Inoltre, il display è retroilluminato, consentendo di leggere anche quando non c’è luce, o comodamente dal tuo letto in piena notte!

Una delle caratteristiche distintive del Kindle Scribe rispetto agli altri modelli è la sua capacità di supportare l’input da penna, consentendo agli utenti di prendere appunti, sottolineare e annotare direttamente sullo schermo. Questa funzionalità è particolarmente utile per coloro che amano studiare o leggere libri accademici, consentendo loro di evidenziare e annotare testi in modo intuitivo e pratico.

Non da meno, il Kindle Scribe è dotato di una vasta selezione di eBook disponibili nel Kindle Store di Amazon, che offre milioni di titoli tra cui scegliere, dai bestseller più recenti ai classici della letteratura. E se vuoi semplificarti la vita, puoi abbonarti a Kindle Unlimited e leggere tantissimi libri a un costo bassissimo, mensile.

Va sicuramente menzionata anche l’ottima autonomia di questo modello, pensato per durare anche per settimane con una sola carica. Portalo a casa subito, finché è in sconto del 21% su Amazon!