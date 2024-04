Kindle Scribe: è SCONTO RECORD su Amazon, minimo PAZZESCO (-80€)

Strepitosa occasione questa mattina su Amazon per l’acquisto del Kindle Scribe. L’eReader, l’unico che permette di prendere anche appunti come se fosse su carta, è in sconto del 22% per un minimo storico pazzesco: puoi acquistarlo oggi a soli 289,99 euro invece di 369,99. Con spedizione Prime inclusa, puoi anche pagarlo a rate scegliendo Cofidis al momento del pagamento.

Kindle Scribe: leggi libri e prendi appunti, l’eReader rivoluzionario

Il Kindle Scribe evolve il concetto della nota linea di eReader presentandosi come un taccuino digitale all’avanguardia che ti consente di leggere e scrivere i tuoi pensieri direttamente sullo schermo. All’interno della confezione trovi una penna dedicata con cui puoi annotare i tuoi libri o creare taccuini separati per prendere appunti, disegnare o scrivere il tuo diario personale.

Hai infatti la libertà di annotare qualsiasi cosa desideri, dalla tua lista della spesa ai tuoi appunti di studio. Il Kindle Scribe è inoltre in grado di convertire automaticamente i tuoi appunti scritti a mano in testo digitale, che puoi sfogliare, condividere e portare sempre con te sull’app Kindle.

Parlando di dati tecnici, il dispositivo è dotato di uno schermo Paperwhite da 10,2 pollici e 300 ppi, dotato di illuminazione frontale e privo di riflessi per un’esperienza di lettura e scrittura sorprendentemente simile alla carta stampata. Sarà come avere sempre con se un foglio di carta e una penna.

Per non farsi mancare niente, è garantita l’importazione di di documenti e appunti, consentendoti di rileggere e annotare direttamente su file PDF o documenti Microsoft Word. La batteria, infine, offre mesi di lettura e settimane di scrittura con una sola carica. Approfitta quindi di questo minimo storico: aggiungilo al carrello e pagalo soltanto 289,99 euro invece di 369,99.