I più famosi eReader sul mercato sono tornati in promozione su Amazon: se ti affretti puoi acquistare Kindle Basic e Paperwhite a un prezzo veramente eccezionale. Con il ribasso del 19% si parte dai 65 euro. In più con le spedizioni prime assicurate lo ricevi in appena qualche giorno a casa tua e soprattutto Gratuitamente.

Kindle: il dispositivo che rivoluziona le tue letture

Tutti i lettori sanno bene che il fascino della carta è indistinguibile ma visto il periodo in cui stiamo vivendo e soprattutto la necessità di spostarsi per lavoro e quant'altro, orientarsi verso un eReader non è una alternativa così drastica. I dispositivi prodotti da Amazon ossia i Kindle sono dei veri migliori amici, una volta che ti ci abitui non potrai più separartici visto che rivoluzionano le tue letture nel vero senso della parola e ti permettono di avere con te sempre un libro a portata di mano.

Sono disponibili in offerta sia il modello base che il modello leggermente più avanzato. Le differenze sono poche ma sono sostanziali, tuttavia non per forza devi acquistare quello più costoso. Infatti devi orientare la tua scelta sul grado di utilizzo che punti di farne.

Kindle Basic è un dispositivo con un display da 6 pollici che viene abbinato a 4 LED per un'illuminazione più che soddisfacente e con una risoluzione di 167ppi. Rispetto al modello più avanzato lo schermo non è a filo con la cornice e soprattutto presenta una risoluzione minore. Dunque se punti di leggere molte graphic novel questo non te lo consiglio, ma se lo vuoi per arricchire la tua biblioteca con dei libri in formato digitale è più che perfetto.

Kindle Paperwhite, invece, presenta sempre un display da 6 pollici ma in questo caso ha una risoluzione di 300ppi e quindi lo sfrutti anche per fumetti e a tutto ciò che ha qualcosa di grafico. Una differenza sostanziale con il modello base è che questo ha 5 LED di illuminazione e presenta un design con schermo a filo che rende l'esperienza più Premium. Inoltre se punti di averlo sempre nella borsa e di portartelo ovunque vai, ti consiglio di puntare su questo modello dato che è anche resistente all'acqua.

Entrambi i modelli, infine, hanno una batteria che dura vera e proprie settimane. Non c'è una vera e propria scelta giusta, l'importante è che tu scelga quello che più faccia al tuo caso.

Se sei interessato, Dunque, acquista:

il modello base a partire da 64,99€ su Amazon;

il modello più avanzato a partire da 104,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica