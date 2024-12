Kena ripropone la sua migliore offerta low cost: 4,99€ per minuti, sms e 100GB

L’operatore virtuale di Tim, a partire dallo scorso 4 dicembre, ha reintrodotto l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online, dedicata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da compagnie specifiche come Iliad, Fastweb, Poste Mobile ed altri provider virtuali (ad esclusione di Ho Mobile e Very Mobile).

Questa promozione sostituisce la precedente Kena 4,99 Smart 100, mantenendo un costo mensile di 4,99 euro ma eliminando il vantaggio del primo mese gratuito.

Come attivare l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online

La scadenza è fissata tra meno di una settimana e qui trovate il link diretto per procedere con l’attivazione nella pagina dedicata.

L’offerta economica di Kena prevede nello specifico minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e ben 100 Giga di traffico dati in 4G. Il costo è addebitato su credito residuo e la velocità di navigazione raggiunge un massimo di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, in linea con la rete Tim. Non sono previsti costi di attivazione e neppure per la SIM, rendendo la spesa iniziale limitata alla ricarica obbligatoria di 5 euro. Di questa, 4,99 euro coprono il primo mese dell’offerta, lasciando un credito residuo simbolico di 0,01 euro.

Per sottoscrivere l’offerta è essenziale trasferire il proprio numero da uno degli operatori previsti. I clienti Kena usufruiscono della rete TIM in modalità 2G e 4G LTE, senza accesso al 5G. È importante notare che in caso di credito insufficiente l’offerta viene temporaneamente sospesa. In questo caso, gli utenti possono continuare a chiamare, inviare SMS e navigare secondo le tariffe previste dal Piano Base Kena, fino all’esaurimento del credito.

Questa nuova offerta conferma l’impegno dell’operatore nel proporre soluzioni vantaggiose per i clienti che desiderano un pacchetto completo ad un costo mensile esiguo, garantendo una copertura affidabile grazie alla rete Tim. Per maggiori chiarimenti, il sito ufficiale di Kena è a vostra disposizione.