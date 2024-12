Kena festeggia il Natale riproponendo l'offerta da 4,99€ con 100 Giga

Anche per Kena è tempo di regali natalizi e, in questo periodo di festa, torna a proporre l’offerta Kena 4,99 Smart 100 ai nuovi clienti.

Disponibile dallo scorso 19 dicembre fino alle ore 10 del prossimo 2 gennaio, salvo proroghe, la tariffa include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e ben 100 GB di traffico dati in 4G, tutto al costo di soli 4,99 euro al mese.

A rendere questa offerta Kena ancora più interessante è il primo rinnovo gratuito: infatti, con una spesa iniziale di appena 5 euro, l’utente coprirà il costo di due mensilità.

Come attivare l’offerta Kena 4,99 Smart 100

L’attivazione ed il costo della SIM sono completamente gratuiti, riducendo la spesa iniziale al semplice pagamento della prima ricarica. L’offerta Kena 4,99 Smart 100 è riservata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da specifiche compagnie fra cui Iliad, Fastweb, Poste Mobile ed altri operatori virtuali, escludendo tuttavia Ho Mobile e Very Mobile. Stiamo quindi parlando di una promozione di tipo “operator attack”, mirata a conquistare utenti da determinati competitor.

Nel caso in cui il credito residuo non fosse sufficiente per il rinnovo, l’offerta Kena 4,99 Smart 100 verrebbe sospesa: al tempo stesso, il cliente sarebbe comunque in grado di chiamare, inviare SMS e navigare con il Piano Base Kena. In questo caso, le tariffe prevedono costi di 35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per gli SMS e 50 centesimi per ogni 50 MB di traffico internet. Queste condizioni rimarrebbero valide anche nel caso in cui non si rinnovasse l’offerta per un periodo di 90 giorni.

L’offerta Kena 4,99 Smart 100 si conferma un’occasione da prendere in seria considerazione per chi cerca un piano economico ed un ricco pacchetto di traffico dati, ma è bene prestare attenzione ai requisiti ed alle condizioni per non perdere i relativi vantaggi: maggiori informazioni su questa e su tutte le altre offerte sono disponibili visitando il sito ufficiale di Kena.