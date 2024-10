Kena, buone notizie: l'offerta anti Iliad da 4,99€ continua per pochi giorni

Kena ha deciso di prorogare fino al 21 ottobre l’offerta ricaricabile Kena 4,99 Flash 100, destinata a chi proviene da determinati operatori.

La disponibilità della tariffa, che inizialmente sarebbe dovuta scadere il giorno 15 ottobre, è stata quindi estesa e non si esclude la possibilità di ulteriori modifiche nell’imminente futuro.

Non si tratta però dell’unica novità degna di nota: in questi ultimi giorni, infatti, l’offerta Kena 4,99 Flash 100 è stata ampliata anche per chi decide di passare all’operatore da NTMobile, in aggiunta ai clienti di tutte le altre compagnie già indicate in precedenza.

Offerta Kena 4,99 Flash 100: come attivarla

Kena 4,99 Flash 100 include ogni mese minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, 200 sms verso i numeri nazionali e 100 giga di traffico dati in 4G, tutto al costo di 4,99 euro al mese. Il pagamento avviene tramite addebito su credito residuo, il che rende questa tariffa particolarmente vantaggiosa per chi cerca un piano economico e senza particolari vincoli.

Per l’attivazione dell’offerta Kena 4,99 Flash 100, i nuovi clienti devono effettuare una ricarica iniziale di 5 euro, che copre il primo mese anticipato e lascia 0,01 euro di credito residuo. Sia il costo di attivazione che quello della SIM sono gratuiti. La portabilità del numero è possibile per chi proviene da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e, come detto, NTMobile.

Parallelamente, Kena ha lanciato anche una nuova offerta online chiamata Kena 4,99 Flash 10: il canone mensile resta pari a 4,99 euro ma sono previsti solo 10 giga di traffico dati, mantenendo minuti illimitati e 200 sms. Da non confondere con l’offerta Kena Voce 4,99 Promo, che include sempre minuti illimitati e 200 SMS ma con un solo giga di dati.

In caso di credito insufficiente, la compagnia provvederà a sospendere temporaneamente l’offerta. Tuttavia, fino all’esaurimento del credito residuo, sarà comunque possibile continuare a chiamare, inviare sms e navigare online alle condizioni del piano base. Per tutte le altre informazioni relative a questa e ad altre offerte Kena, visitate il sito ufficiale.