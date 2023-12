Just Dance 2024 per Nintendo Switch crolla sotto i 40€ da Unieuro (-33%)

Il videogioco Just Dance 2024 per Nintendo Switch è in offerta a 39,99€ grazie allo sconto del 33%, nell’ambito della nuova promo online Unieuro “Anticipa il Natale”. Chi lo desidera, può anche pagare in 3 rate a interessi zero da 13,33€ al mese con Klarna e PayPal. Ecco il link all’offerta.

Just Dance 2024 per Nintendo Switch è uno dei migliori videogiochi musicali di tutti i tempi, oltre a essere un’ottima idea regalo di Natale per lei o per lui, in particolare se ama ballare e la musica.

Just Dance 2024 per Nintendo Switch in sconto del 33% sul sito di Unieuro

Il nuovo capitolo di quest’anno di Just Dance per Nintendo Switch include più di 40 brani tra classici indimenticabili e nuove hit, come “I Want to Dance With Somebody” di Whitney Houston, “How You Like That” delle Blackpink, “Titi Me Pregunto” di Bad Bunny e “Flowers” di Miley Cyrus.

Grazie allo speciale titolo per Nintendo Switch, è possibile ballare e condividere momenti emozionanti con tutti e per tutti i dodici mesi dell’anno attraverso una delle piattaforme videoludiche musicali più amate nel mondo.

In più, per chi lo desidera, è possibile anche accedere a centinaia di altri brani con Just Dance+: incluso nel videogioco è disponibile un mese di prova gratuita.

Il videogioco per Nintendo Switch Just Dance 2024 è in offerta a 39,99€ sul sito unieuro.it. Oltre alla possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero, segnaliamo l’opportunità di ricevere il pacco a casa senza spendere per le spese di spedizione.

