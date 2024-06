JBL X Martin Garrix Flip 6, offerta bomba: oggi è tuo a meno di 100€

JBL ha lanciato un’edizione speciale del suo diffusore portatile Flip 6, in collaborazione con il noto DJ e produttore Martin Garrix. Questa versione speciale e limitata del Flip 6 sfoggia un nuovo look con un bellissimo pattern tridimensionale, offrendo tutta la potenza e le caratteristiche avanzate che contraddistinguono gli altoparlanti JBL.

Oggi è disponibile su Amazon a meno di 100€, grazie ad un robusto sconto del 33% sul suo normale prezzo di ben 149€. L’offerta è a tempo limitato: ti consiglio di fare in fretta, perché potrebbe terminare da un momento all’altro.

Il JBL Flip 6 Martin Garrix Edition si distingue per il suo design esclusivo, caratterizzato dal logo distintivo “+ x” del DJ, che aggiunge un tocco unico e riconoscibile al dispositivo. Oltre al design accattivante, questa edizione speciale offre le stesse eccezionali prestazioni sonore che hanno reso famosa JBL. Il diffusore è dotato di un sistema a due vie che include un woofer a forma di pista da corsa per basse frequenze potenti e un tweeter separato per alte frequenze chiare. Inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP67, rendendolo ideale per qualsiasi avventura all’aperto.

Il diffusore offre fino a 12 ore di autonomia: lo puoi portare sempre con te senza doverti preoccupare della ricarica. Non perdere questa offerta, hai ancora pochissimo atempo: acquista subito il JBL X Martin Garrix Flip 6 a soli 99€!