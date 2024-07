JBL Wave Flex: i mitici auricolari wireless a PREZZO STRACCIATO su eBay

Di auricolari wireless ce ne sono tantissimi in commercio e a volte scegliere quelli con il migliore rapporto qualità prezzo non è semplice. Lascia che ti dia una mano segnalandoti questa promozione di eBay davvero straordinaria. Se fai veloce puoi aggiungere al tuo carrello JBL Wave Flex a soli 59,99 euro, invece che 79,99 euro.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato è proprio quello che vedi sopra, e volendo lo puoi vedere sul sito ufficiale. Dunque in questo momento puoi risparmiare la bellezza di 20 euro sul totale e soprattutto portati a casa delle cuffiette Bluetooth eccezionali.

JBL Wave Flex: audio spaziale e comodità estrema

Gli auricolari wireless JBL Wave Flex sono studiati per garantire il massimo del comfort e poterli tenere per tutto il giorno senza problemi. Infatti pesano solo 3,8 grammi l’uno e hanno una forma che si adatta perfettamente nell’orecchio garantendo anche un’ottima stabilità.

Godono di driver da 12 mm con il fantastico suono JBL Deep Bass che garantisce un audio potente e preciso con bassi profondi. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IP54 e quindi li puoi usare anche per fare sport. Godono di microfoni incorporati molto precisi per chiamate perfette e con la tecnologia VoiceAware puoi bilanciare il suono senza usare le mani. Ultima cosa sicuramente da menzionare è la super batteria in grado di durare fino a 8 ore con una singola ricarica e 32 ore totali.

Se sei arrivato fin qui a leggere vuol dire che c’è pochissimo tempo disponibile. Quindi vai subito su eBay e acquista i tuoi JBL Wave Flex a soli 59,99 euro, invece che 79,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.