JBL Tune Flex Ghost, prezzo in picchiata: con lo sconto del 41% sono un best buy

Gli auricolari JBL Tune Flex Ghost sono attualmente disponibili su Amazon a 59,00€, con un imperdibile sconto del 41% rispetto al loro prezzo originale di 99,99€. Questi auricolari true wireless offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, combinando un design accattivante con prestazioni audio solide.

I JBL Tune Flex Ghost si distinguono per il loro design trasparente unico, disponibile in diverse varianti di colore come il viola e il nero. Questi auricolari sono dotati di driver dinamici da 12 mm, che garantiscono un suono potente con bassi profondi, un marchio di fabbrica di JBL grazie alla tecnologia “Pure Bass Sound“​.

Gli auricolari vengono forniti con una serie di gommini intercambiabili che consentono di passare da un’impostazione “open ear” a una “sealed ear”. Questo permette di adattare l’isolamento acustico alle proprie esigenze, migliorando l’esperienza di ascolto in ambienti diversi.

In termini di autonomia, il JBL Tune Flex offre fino a 8 ore di riproduzione continua, che possono essere estese a 32 ore utilizzando la custodia di ricarica. Questo lo rende ideale per l’uso quotidiano e per i viaggi. Gli auricolari sono anche resistenti all’acqua con certificazione IPX4, rendendoli adatti per l’uso durante l’attività fisica e in condizioni meteorologiche avverse​.

Rimane ancora pochissimo tempo: acquista subito gli auricolari JBL Tune Flex Ghost per averli ad un prezzaccio clamorosamente conveniente.