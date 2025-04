Soundcore Q20i in offerta a 39,90€: ANC, 40 ore di autonomia e massimo comfort

Chi l’ha detto che per avere delle ottime cuffie wireless bisogna per forza spendere una fortuna? Cancellazione del rumore attiva, ottima autonomia e un comfort impeccabile. Le cuffie in offerta su Amazon che ti segnaliamo oggi offrono tutto questo e molto di più, il tutto ad un prezzo davvero interessante. Parliamo delle Soundcore Q20i, ottima proposta del brand Anker: grazie al coupon che si attiva automaticamente inserendole nel carrello, oggi sono tue ad appena 39,90€. Davvero niente male!

Le Soundcore Q20i di Anker sono cuffie Bluetooth over-ear che offrono un’esperienza sonora di alta qualità. Dotate di cancellazione attiva ibrida del rumore, utilizzano due microfoni interni e due esterni per rilevare e ridurre efficacemente fino al 90% dei rumori ambientali, come quelli di aerei e automobili. I driver dinamici da 40 mm garantiscono un suono dettagliato e bassi potenti, supportando l’audio Hi-Res tramite cavo AUX per una maggiore fedeltà.

La batteria assicura fino a 40 ore di riproduzione con ANC attivo e 60 ore in modalità normale; inoltre, una ricarica rapida di 5 minuti fornisce ulteriori 4 ore di ascolto. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, è possibile connettere simultaneamente due dispositivi e passare facilmente dall’uno all’altro. L’app Soundcore permette di personalizzare l’equalizzatore con 22 preset disponibili e di selezionare tra le modalità ANC, Normale e Trasparenza. Il design ergonomico include padiglioni auricolari girevoli con cuscinetti in memory foam e rivestimento in pelle proteica, offrendo comfort anche durante sessioni prolungate. Un microfono integrato migliora la qualità delle chiamate, garantendo una trasmissione vocale chiara.

Insomma, davvero delle ottime cuffie: non farti assolutamente scappare l’occasione di averle a meno di 40€. L’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro…