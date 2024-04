JBL Tour One M2, prezzo in frantumi: qualità audio fenomenale e 50 ore di autonomia

Le JBL Tour One M2 sono delle cuffie over-ear straordinarie, progettate per offrire un’esperienza d’ascolto immersiva grazie ad una qualità audio di primo livello e a numerose funzionalità avanzate — a partire da una tecnologia di cancellazione attiva del rumore davvero convincente.

Oggi sono in offerta su Amazon con uno sconto generosissimo sul loro normale prezzo di listino: per breve tempo, possono essere tue a solamente 217,99€. Decisamente niente male, considerato che normalmente le pagheresti ben 329,99€!

Dal punto di vista del design e del comfort, le Tour One M2 offrono un aspetto elegante e discreto, con il logo JBL sottile e accenti metallici riflettenti. Garantiscono una vestibilità confortevole, con cuscinetti auricolari di dimensioni adeguate che evitano pressioni eccessive e un archetto che bilancia sicurezza e comfort in modo efficace. Le cuffie possono essere ripiegate verso l’interno, rendendole più compatte per il viaggio senza utilizzare il custodia.

Sul fronte delle prestazioni audio, queste cuffie sono dotate di driver dinamici da 40mm che forniscono un’esperienza audio equilibrata e ricca. Gestiscono bene un’ampia gamma di frequenze, dai bassi profondi agli alti, senza la durezza che a volte accompagna i volumi più alti. Le cuffie offrono varie funzioni di personalizzazione del suono tramite l’app JBL Headphones, inclusi un equalizzatore grafico a dieci bande e diverse preimpostazioni come Jazz, Vocal, Bass o Studio, consentendo un’esperienza di ascolto altamente personalizzata.

La funzionalità di cancellazione attiva del rumore è robusta, con una modalità adattiva che regola automaticamente i livelli in base al rumore ambientale. In termini di durata della batteria e connettività, con Bluetooth 5.3 LE, le Tour One M2 assicurano un’esperienza di accoppiamento stabile e veloce. La prestazione della batteria è impressionante, offrendo fino a 50 ore di riproduzione senza ANC e circa 30 ore con l’ANC attivo. Una ricarica rapida di soli 10 minuti può fornire fino a cinque ore di tempo di ascolto, il che è conveniente per l’uso in movimento.

Le cuffie includono funzionalità audio intelligenti come Personi-Fi, che personalizza l’uscita audio in base al profilo uditivo dell’utente, e gesti personalizzabili per controllare la riproduzione e le modalità ANC.

Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio gioiellino. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistale subito ad un prezzo estremamente interessante!