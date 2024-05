Queste CUFFIE WIRELESS costano solo 20€ grazie al coupon Amazon!

Sei stanco delle tue classiche cuffie con il cavo e vorresti anche tu un modello che ti permetta di muoverti liberamente durante l’ascolto della tua musica preferita? Grazie alle cuffie Uliptz non ci sarà bisogno di svuotare il portafoglio, ma basteranno solo 20,49€! Grazie allo sconto, sommato al coupon di 5€, potrai risparmiare ben 19,50€ rispetto al prezzo classico di 39,99€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie Bluetooth

Tutto ruota attorno alla tecnologia wireless Bluetooth 5.3, la quale assicura una connessione stabile con il tuo smartphone e non solo, consentendo anche l’accoppiamento con due dispositivi contemporaneamente per una transizione senza interruzioni da un dispositivo all’altro.

La longevità della batteria è davvero importante, garantendo fino a 65 ore di riproduzione wireless, con la possibilità di una ricarica rapida di soli 10 minuti per 4 ore di ascolto. E non manca neanche la modalità cablata tramite jack da 3,5 mm che offre un’alternativa nel caso rimanessi a corto di energia.

I suoi padiglioni auricolari sono in memory foam e l’archetto regolabile assicura una vestibilità adatta a qualsiasi tipo di testa. Ovviamente, oltre alla super qualità audio, si affianca il microfono integrato che offre chiamate in vivavoce pulitissime e compatibilità con gli assistenti vocali per un controllo hands-free.

Queste cuffie sono progettate per chi viaggia o si sposta di continuo. Questo è evidente dal design pieghevole che le rende facili da trasportare e riporre, mentre la custodia protettiva inclusa offre una maggiore protezione quando non sono in uso.

Scopri la qualità delle cuffie wireless Uliptz per soli 20,49€, ma ricorda di selezionare il coupon su Amazon!