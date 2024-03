JBL Tour One M2 in offerta su Amazon: qualità premium per chi vuole il top

Le cuffie JBL Tour One M2 si presentano come un’offerta eccezionale per gli appassionati di musica e professionisti alla ricerca di un audio di alta qualità, cancellazione attiva del rumore e comodità di utilizzo.

In offerta a un prezzo scontato di 266,99€, con uno sconto del 19% dal prezzo consigliato di 329,99€, queste cuffie combinano le ultime tecnologie audio con il design e la qualità costruttiva per cui JBL è rinomata.

Dotate della tecnologia Legendary Pro Sound, le JBL Tour One M2 promettono un’esperienza di ascolto superiore, con minori distorsioni e un audio cristallino anche in ambienti particolarmente rumorosi. La tecnologia JBL Spatial Sound, inoltre, aggiunge una dimensione spaziale all’audio, creando un’esperienza sonora immersiva che simula la presenza a un concerto live.

La funzionalità di cancellazione attiva del rumore True Adaptive, combinata con Smart Ambient, assicura una riduzione efficace dei rumori di sottofondo, permettendoti di concentrarti sulla musica o sul lavoro senza distrazioni. Grazie ai microfoni integrati, puoi anche rimanere consapevole dei suoni importanti nell’ambiente circostante, garantendo sicurezza e consapevolezza senza compromettere la qualità dell’ascolto.

Nella confezione troverai un cavo audio, un cavo USB-C e una custodia per un trasporto sicuro. Le cuffie JBL Tour One M2 sono pronte per accompagnarti ovunque, dalla routine quotidiana ai lunghi viaggi. Non perdere questa offerta e acquistale ora ad un prezzo fantastico!