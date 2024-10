JBL Live Buds 3, prezzo giù del 25%: ANC, 40 ore di autonomia e qualità top

Le JBL Live Buds 3 sono in offerta su Amazon a soli 149€, grazie a uno sconto del 25%. Se sei alla ricerca di auricolari di alta qualità con un’ottima autonomia e tecnologia di cancellazione del rumore, è il momento giusto per approfittare di questa offerta.

Le JBL Live Buds 3 sono progettate per offrire una qualità audio superiore e un comfort duraturo, perfette sia per chi è sempre in movimento che per chi desidera semplicemente godersi la musica senza interruzioni.

Questi auricolari offrono fino a 40 ore di autonomia complessiva, considerando le 10 ore di durata della batteria degli auricolari stessi e ulteriori 30 ore garantite dalla custodia di ricarica. La funzione di ricarica rapida è un ulteriore punto di forza: bastano pochissimi minuti per avere diverse ore di autonomia aggiuntiva. Hai dimenticato di ricaricarle ieri sera? Nessun problema: ti basta collegarle per il tempo di fare colazione e sei pronto per affrontare la giornata.

Le JBL Live Buds 3 sono dotate di cancellazione adattiva del rumore: quando è attiva, i rumori di fondo vengono soppressi e potrai concentrarti esclusivamente sulla tua musica o sulle tue chiamate.

La tecnologia adattiva regola la cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante, garantendo un’esperienza d’ascolto ottimale in qualsiasi situazione, sia che tu stia camminando per strada, viaggiando in treno, o lavorando in un ufficio rumoroso. Inoltre, la modalità Ambient Aware consente di rimanere consapevoli dei suoni circostanti quando necessario, ad esempio per una maggiore sicurezza durante gli spostamenti.

Non perdere altro tempo: acquistale subito per essere sicuro di portare a casa le Live Buds 3 a meno di 150€!