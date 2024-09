JBL Live Beam 3 in offerta: gli auricolari con schermo integrato ad un prezzo imperdibile

Le JBL Live Beam 3, attualmente in offerta su Amazon a 166,00€ con un risparmio del 17% sul loro normale prezzo, sono una scelta eccellente per chi cerca auricolari wireless con qualità audio elevata e funzionalità avanzate.

Dotate di Bluetooth 5.3, supportano i codec LDAC per un audio ad alta risoluzione, offrendo una gamma di frequenze da 20 Hz a 40 kHz che garantisce un suono chiaro e dettagliato. Gli auricolari includono anche Active Noise Cancelling (ANC) adattivo, che riduce efficacemente i rumori esterni, rendendoli perfetti per l’uso quotidiano, anche in ambienti rumorosi.

Le Live Beam 3 offrono un’eccezionale autonomia: fino a 12 ore di riproduzione con ANC disattivato, che arriva a 48 ore totali grazie al case di ricarica intelligente. Il case stesso è una caratteristica distintiva, con un display intelligente che permette di controllare il volume, la riproduzione e persino di utilizzare funzioni come la torcia.

La qualità delle chiamate è estremamente convincente, grazie ai sei microfoni che migliorano la chiarezza vocale. Inoltre, sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione IP55, ideali per l’uso durante l’attività fisica o all’aperto.

Queste cuffie competono con modelli più costosi offrendo un suono ricco e funzionalità avanzate a un prezzo molto competitivo, rendendole un’ottima opzione per chi cerca prestazioni elevate senza dover spendere una fortuna. Non farti assolutamente sfuggire questa offerta: non rimane ancora molto tempo…