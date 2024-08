JBL Live 770NC in offerta a un prezzo top: 65 ore di autonomia e audio sorprendente

Con uno sconto del 34%, le JBL Live 770NC offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca cuffie wireless con cancellazione del rumore e altre caratteristiche avanzate. Ti consigliamo di fare in fretta: lo sconto è estremamente ghiotto, ma l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Metti subito le cuffie nel carrello per averle al miglior prezzo possibile.

La tecnologia di cancellazione adattiva del rumore delle Live 770NC è ottima e permette di isolarsi perfettamente dai rumori esterni per un’esperienza d’ascolto altamente immersiva e priva di distrazioni. Chiaramente non manca nemmeno una modalità SmartAmbient, che consente di rimanere a contatto con ciò che succede all’esterno senza dover togliere le cuffie.

Le cuffie sono dotate della tecnologia Personi-Fi 2.0, che consente di personalizzare l’audio in base alle preferenze individuali tramite un’app dedicata. Questo significa che puoi ottimizzare il suono in base al tuo udito, offrendo un’esperienza audio su misura. Inoltre, la funzione JBL Surround Sound amplifica ulteriormente l’esperienza di ascolto, creando un suono avvolgente che è particolarmente apprezzato per la visione di film e l’ascolto di musica ad alta definizione.

La connessione multipoint permette di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente. Passare dal telefono al laptop è facilissimo e senza soluzione di continuità.

L’autonomia di queste cuffie è un altro punto di forza: con una singola carica, le JBL Live 770NC possono durare fino a 65 ore (senza ANC), o fino a 50 ore con ANC attivo. Semplicemente impressionante, nonché una delle migliori in questa fascia di prezzo.

Le cuffie JBL Live 770NC, attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 34% a 118,89 euro rispetto al prezzo originale di 179,99 euro. Non perdere questa offerta e acquistale subito ad un ottimo prezzo!