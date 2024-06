JBL Live 660NC, prezzo giù del 44%: ANC formidabile e 50 ore di autonomia

Le JBL Live 660NC sono in offerta su Amazon con un ottimo sconto sul loro prezzo medio. Oggi possono essere tue a solamente 99€, con un risparmio del 44% sul loro prezzo. L’offerta è estremamente ghiotta e, proprio per questo, ti suggerisco di fare in fretta: le unità a prezzo promozionale sono destinate ad andare out of stock molto rapidamente.

Le cuffie mantengono l’estetica classica di JBL, con un design robusto ma leggero, disponibile in vari colori. Il design over-ear aiuta a ridurre l’affaticamento durante l’uso prolungato.

Ma affrontiamo subito la questione più importante: la qualità dell’audio è fenomenale. Le JBL Live 660NC offrono un suono bilanciato con un’enfasi sui bassi, tipico del marchio JBL. I bassi sono profondi e incisivi senza essere eccessivi, mentre i medi risultano chiari e ben definiti. Gli alti, sebbene non siano estremamente dettagliati, sono comunque piacevoli e non troppo invadenti. Nel complesso, davvero un ottimo prodotto.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore è efficace: ascoltare la musica anche in luoghi rumorosi e affollati – come mezzi pubblici e arei – diventa un vero piacere. Addio distrazioni: l’esperienza d’ascolto è incredibilmente immersiva.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, le cuffie offrono una connessione stabile e un’ampia portata. Supportano anche la connessione multi-dispositivo, facilitando il passaggio tra diversi dispositivi. La batteria è un altro punto forte: offre fino a 50 ore di autonomia con l’ANC disattivato e 40 ore con l’ANC attivato.

Non c’è davvero altro da aggiungere: a questo prezzo le JBL Live 660NC sono un investimento estremamente intelligente. Non farti scappare l’offerta: acquistale subito ad un prezzo imbattibile!