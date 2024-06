JBL GO 4 al MINIMO STORICO su Amazon, ora solo 33€ circa ed è TUO

Vuoi acquistare uno speaker Bluetooth portatile di qualità per ascoltare la tua musica preferita dove vuoi senza spendere una barcata di soldi? Allora corri su Amazon e metti nel tuo carrello JBL GO 4 a soli 33,99 euro, invece che 49,99 euro.

Grazie a questo sconto del 32% oggi te lo puoi portare a casa al prezzo più basso di sempre. Dato che si tratta di un minimo storico sicuramente dovrai essere veloce o rischi di arrivare tardi. Anche perché siamo di fronte a una piccola cassa wireless estremamente robusta e compatta. Gode di un audio spaziale e di una batteria enorme.

JBL GO 4 al prezzo più basso di sempre

Già JBL GO 4 è uno dei migliori speaker Bluetooth portatili in circolazione ma con questo sconto del 32% è da prendere al volo. Ha un design compatto e resistente alla polvere all’acqua con certificazioni di grado IP67. Questo quindi ti permette di portartelo ovunque, dal mare alla piscina per passare dalla montagna.

È dotato anche di un pratico laccetto che ti consente di agganciarlo ad esempio uno zaino e portartelo dietro per sentire la tua musica ovunque. Lo puoi collegare due dispositivi in un attimo grazie una connessione stabile e veloce. Possiede una super batteria fino a 7 ore di riproduzione con una sola ricarica e puoi aggiungere altre 3 ore extra toccando il pulsante Playtime Boost.

Fai alla svelta perché è un’offerta troppo allettante per durare a lungo. Perciò dirigiti all’istante su Amazon e acquista il tuo JBL GO 4 a soli 33,99 euro, invece che 49,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.