JBL Go 3 in offerta a 34,99€: design compatto, bassi potentissimi

Il JBL Go 3 è un altoparlante Bluetooth compatto e portatile che spicca per le sue prestazioni audio e la sua robustezza, rendendolo ideale per un utilizzo all’aperto. A questo si aggiunge un ulteriore punto di forza: il loro prezzo estremamente competitivo. Oggi sono in offerta su Amazon con il 22%: lo paghi solo 34,99€.

Il JBL Go 3 è disponibile in una varietà di colori vivaci e presenta un design accattivante con tessuti colorati e dettagli espressivi. È estremamente leggero e compatto, pesando solo 210 grammi e misurando 8.8 x 7.5 x 4.1 cm, il che lo rende facile da trasportare ovunque. Ha una costruzione robusta con certificazione IP67, rendendolo resistente alla polvere e all’acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il GO 3 sorprende per la sua capacità di erogare un suono ricco e potente, con bassi profondi e una buona precisione su una vasta gamma di generi musicali. È dotato di un driver da 1.5 pollici che produce 4.2W di potenza, offrendo un’esperienza audio che JBL descrive come “Pro Sound”.

La batteria del JBL GO 3 offre fino a 5 ore di riproduzione continua, mentre una ricarica completa richiede circa un’ora.

Il JBL GO 3 si distingue per il suo design accattivante, la portabilità e un suono potente e avvolgente. Non farti scappare questa offerta: hai ancora poco tempo per acquistarlo a soli 34,99€.