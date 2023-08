JBL Clip 4: speaker Bluetooth che agganci dove vuoi (-31%)

Perché acquistare solo una semplice cassa wireless quando ne puoi avere una che si aggancia dappertutto? Oggi tra l’altro la puoi avere a un prezzo davvero vantaggioso. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Clip 4 a soli 44,99 euro, invece che 64,99 euro.

Un vero affare dunque. Grazie a questo sconto del 31% risparmi ben 20 euro sul totale e ti porti a casa un dispositivo eccezionale. Grazie al suo particolare design lo puoi agganciare ovunque e quindi averlo sempre dietro. Che si tratti di viaggi, escursioni, picnic o passeggiate, questo sarà il compagno perfetto.

JBL Clip 4: a questo prezzo è da prendere subito

Sul fatto che sia uno dei migliori speaker Bluetooth che ci siano non c’è molto da discutere. Ed ecco perché a questa cifra è da avere assolutamente. Parlando di audio, grazie al famoso JBL Pro Sound, avrai una qualità sonora eccellente anche all’aperto. E non distorce nemmeno alzando il volume al massimo.

Sulla parte alta possiede una sorta di moschettone studiato per poterlo agganciare a qualsiasi cosa. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP67. Ha dei comodi comandi sulla parte laterale e si collega in modo rapido ai tuoi dispositivi mantenendo una connessione stabile. Mentre l’autonomia è di ben 10 ore con una sola ricarica.

Stai ancora leggendo? Non è il più il caso di farlo perché come ti dicevo a una cifra così allettante l’offerta sparirà entro poco tempo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo JBL Clip 4 a soli 44,99 euro, invece che 64,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.