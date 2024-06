JBL Clip 4 in offerta su Amazon: il prezzo crolla a soli 39€ (-40%)

Compatto, potente e giocoso: il JBL Clip 4 è in offerta su Amazon ad un prezzo molto competitivo. Con questo imperdibile sconto del 40%, oggi lo paghi solamente 39€!

Il JBL Clip 4 è un altoparlante Bluetooth ultraportatile che offre un suono sorprendentemente ricco e potente per le sue dimensioni compatte. Con un design robusto e impermeabile (certificazione IP67), è ideale per l’uso all’aperto e in spiaggia.

Il Clip 4 è dotato di un moschettone integrato che consente di attaccarlo facilmente a borse, zaini o cinture, rendendolo estremamente pratico da trasportare. Il materiale esterno è resistente e progettato per durare nel tempo, senza compromettere la qualità del suono.

Nonostante le dimensioni ridotte, il JBL Clip 4 offre un audio chiaro e potente. Sebbene non sia in grado di riprodurre bassi profondi come i modelli più grandi, il suo suono è ben bilanciato e ideale per ascoltare musica, podcast o guardare video. La qualità del suono rimane costante anche a volumi elevati, senza distorsioni significative​.

La batteria del JBL Clip 4 offre fino a 10 ore di riproduzione continua, sufficiente per un’intera giornata di utilizzo. La ricarica completa richiede circa 3 ore. I controlli sono intuitivi, con pulsanti per accensione, volume e riproduzione facilmente accessibili. Non farti scappare lo sconto del 40%: acquistalo subito a soli 39€!