JBL clip 3 è in offerta su Amazon a soli €47,99. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 20% che corrisponde a uno sconto effettivo di €12.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Lo speaker wireless super portatile: JBL clip 3

JBL clip 3 è uno speaker Bluetooth wireless che può essere portato in giro come se fosse, letteralmente, con portachiavi. Disponibile in colorazione nera, questa cassa vanta delle caratteristiche uniche che la rendono un'ottima alternativa di acquisto.

La sua forma è ovale ed è grande quanto il palmo di una mano. Proprio per questa sua caratteristica può essere portata ovunque si vada senza preoccuparsi del peso o di un eventuale posto in cui riporla. Sulla sua parte superiore è presente un vero e proprio moschettone integrato attraverso cui si può agganciare a zaini, pantaloni o qualunque altro indumento dotato di un anello.

Nonostante le sue dimensioni ridottissime, lo speaker riesce a fornire una riproduzione potente ed equilibrata. Le tracce musicali vengono riprodotte così come sono state pensate dagli artisti senza subire contorsioni.

Altra piacevole caratteristica è il suo essere impermeabile certificato ipx7 che garantisce l'utilizzatore di poterla portare anche in ambienti ostili come per esempio spiagge, fiumi ancora semplicemente in bagno.

Per quanto riguarda la sua autonomia, la batteria integrata consente di utilizzarla fino a 10 ore continue con solo una carica.

In conclusione, è presente anche un microfono integrato che possiede una riduzione dell'eco e del rumore così da facilitare eventuali chiamate in vivavoce.

Lo speaker wireless portatile JBL clip 3 è disponibile su Amazon a soli €47,99. Il prodotto è idoneo alle spedizioni Prime, quindi acquistandolo oggi è possibile riceverlo in sole 48 ore. In caso alternativo, le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica