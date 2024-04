Jabra Elite 5: un prezzo PAZZESCO su Amazon per ben 3 colorazioni

Eccoci alla ricerca di auricolari wireless di alta qualità senza dover spendere una fortuna! Le offerte del giorno di Amazon sono qui per soddisfare le vostre esigenze. Tra le migliori proposte ci sono gli eleganti Jabra Elite 5, in vendita a soli 99,99 euro anziché 149,99 euro, grazie a uno sconto del 33%. Un’opportunità da non perdere, soprattutto perché la promozione è applicata a tutte e tre le colorazioni disponibili ovvero Nero, Nero Titanio e Oro Beige.

Jabra Elite 5: il massimo dell’audio wireless

Questi auricolari sono dotati di un’intelligente cancellazione del rumore, che vi permette di scegliere se isolare il rumore circostante con l’ANC ibrida o lasciarlo passare grazie alla tecnologia HearThrough. Grazie ai 6 microfoni, potrete anche ridurre il rumore del vento, garantendo una qualità audio ottimale. Con altoparlanti da 6 mm e un’alta gamma di codec, potrete godere di un suono potente e personalizzato.

Con una batteria che offre fino a 7 ore di autonomia, estendibile a 28 ore con la custodia, potrete ascoltare la vostra musica preferita senza interruzioni. La resistenza alla polvere e all’acqua certificata IP55 assicura una durata nel tempo, mentre la connettività Bluetooth Multipoint vi consente di collegare contemporaneamente fino a 2 dispositivi. Inoltre, potrete attivare facilmente assistenti vocali come Alexa, Siri o Google Assistant.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta! Acquistate subito le Jabra Elite 5 a 99,99 euro su Amazon e con Prime le riceverete comodamente a casa vostra senza costi aggiuntivi. Ma affrettatevi, l’offerta potrebbe terminare presto!