Italo: torna a scuola con gli sconti fino al 30% sui treni ad alta velocità

Nuova settimana, nuovi sconti Italo. Questa volta il risparmio va dal 20 al 30%, acquistando entro le 18 di oggi, lunedì 16 settembre, un biglietto per un treno ad alta velocità in tariffa Low Cost inserendo il codice promo “SCUOLA”.

Come acquistare un biglietto Italo in sconto

Aderire alla promozione è semplicissimo. Basta collegarsi al sito web di Italo Treno oppure utilizzare l’applicazione mobile e inserire il codice promo “SCUOLA” prima di scegliere la destinazione di partenza e arrivo. Il viaggio dovrà essere effettuato dal 24 settembre al 17 dicembre affinché lo sconto sia valido.

Inoltre, la prenotazione dovrà essere in tariffa Low Cost, limitatamente agli ambienti Smart e Prima Business: la disponibilità è soggetta a un numero limitato di biglietti promozionali, ovvero 700 mila. Puoi utilizzare il buono sconto anche per acquistare una soluzione integrata Italo treno + Itabus.

Gli sconti vanno dal 20 al 30%: così Italo si conferma una delle compagnia ferroviarie più economiche per viaggiare su tutta la rete alta velocità italiana. Approfittane entro le 18 di oggi, lunedì 16 settembre. Ricorda di inserire nel campo “Hai un codice promo?” il codice “SCUOLA” per poter usufruire degli sconti, validi per viaggiare dal 24 settembre al 17 dicembre.