Italo: acquista un biglietto e ricevi un voucher da 10€

Italo ha lanciato una nuova promozione, che ti permette di ricevere un voucher da 10€ da utilizzare per i tuoi viaggi. Come aderire? È semplicissimo: basta acquistare un biglietto entro il 15 luglio, per viaggi dal 23 luglio al 7 settembre. Scopriamo meglio come funziona l’iniziativa.

Italo: 10€ di sconto, come richiederli

Innanzitutto, per aderire alla promozione è necessario essere iscritti al programma fedeltà Italo Più. L’iscrizione è gratuita e ti permette di accumulare punti per ogni viaggio effettuato, da utilizzare per richiedere uno dei premi fisici o anche dei viaggi gratuiti.

Per ricevere 10€ di voucher Italo, basterà acquistare un biglietto in ambiente Prima Business entro il 15 luglio. Il periodo di viaggio, invece, dovrà essere compreso tra il 23 luglio e il 7 settembre. È comunque possibile ricevere un solo voucher a persona, anche in caso di più acquisti.

Il voucher, spiega la compagnia ferroviaria, sarà inviato entro il 16 settembre e potrà essere utilizzato per l’acquisto di un biglietto Italo andata e ritorno tra il 17 settembre e il 12 dicembre, in ambiente Prima Business e nelle offerte Flex, Economy, Low Cost ed eXtra, in qualsiasi tratta.

Ricordiamo che possono partecipare soltanto gli utenti iscritti al programma fedeltà Italo Più: se non sei iscritto, puoi richiedere di entrare a farne parte online e senza costi aggiuntivi. Avrai così accesso a tante promozioni, offerte, sconti e soprattutto potrai accumulare punti per richiedere viaggi gratis.