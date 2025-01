In italia arriva il nuovo colosso Fastweb + Vodafone

Il mondo delle telecomunicazioni in Italia può dare il benvenuto a un nuovo colosso e protagonista di peso. Stiamo parlando di Fastweb + Vodafone. Quindi il 2 gennaio 2025 segna l’inizio di una nuova era, frutto dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte del gruppo svizzero Swisscom, proprietario di Fastweb.

L’acquisizione è stata completata il 31 dicembre 2024 scorso e dà vita a un operatore convergente leader nel mercato italiano, che saprà concorrere con ancora più forza. Infatti, questa mossa strategica mira a creare sinergie significative, con risparmi stimati intorno ai 600 milioni di euro annui a regime e un incremento dei clienti.

Fastweb + Vodafone: numeri da capogiro

Fastweb + Vodafone, il nuovo colosso nato dall’acquisizione di Swisscom, si posiziona ora come il principale operatore infrastrutturato nel mercato delle telecomunicazioni nazionali, vantando numeri da capogiro:

oltre 20 milioni di linee mobili;

5,6 milioni di linee fisse;

più di 20.000 siti radiomobili;

una rete fissa proprietaria di oltre 74.000 km;

copertura nazionale sia mobile che fissa, con il 50% in FTTH.

Walter Renna, CEO di Fastweb + Vodafone, ha sottolineato l’importanza di questa operazione, definendola “la più importante operazione di consolidamento degli ultimi anni sul mercato delle telecomunicazioni in Italia”. L’obiettivo annunciato è quello di offrire servizi sempre più innovativi e performanti, puntando su inclusione, trasparenza e valorizzazione delle competenze interne.

Impatto su mercato e consumatori

Questa fusione promette di portare benefici tangibili per tutti gli stakeholder. Fastweb + Vodafone sarà un vantaggio per:

consumatori , grazie a servizi convergenti innovativi a prezzi competitivi;

, grazie a servizi convergenti innovativi a prezzi competitivi; imprese , grazie a soluzioni avanzate per accelerare la transizione digitale;

, grazie a soluzioni avanzate per accelerare la transizione digitale; Pubblica Amministrazione, grazie a un supporto tecnologico all’avanguardia.

Governance e struttura organizzativa di Fastweb + Vodafone

Fasteweb + Vodafone sarà gestita da un unico Executive Committee, mantenendo però i marchi singoli. In sostanza resteranno presenti “Fastweb“, “Vodafone” e “ho.” a livello commerciale.

Il team dirigenziale, con Walter Renna alla guida, vede la presenza di figure chiave provenienti da entrambe le realtà originarie, garantendo così continuità e innovazione per il prossimo futuro.

“Già a partire dai prossimi giorni lavoreremo per avviare il processo di integrazione tra le due società, liberarne rapidamente il potenziale e offrire ai clienti in tutti i segmenti di mercato servizi ancora più innovativi e dalle prestazioni elevate“, ha commentato Renna. “Fastweb + Vodafone sarà un’azienda basata su una cultura improntata all’inclusione e trasparenza, al cui centro ci saranno le persone, la loro esperienza e competenza”.

Prospettive future

C’è grande soddisfazione per l’operazione. Infatti, Christoph Aeschlimann, CEO di Swisscom, ha sottolineato come il miglioramento del posizionamento in Italia genererà valore a lungo termine, con un aumento previsto dei flussi di cassa e dei dividendi futuri.

In conclusione, la nascita di Fasteweb + Vodafone segna un punto di svolta nel settore delle telecomunicazioni italiano, promettendo di ridisegnare il panorama competitivo e offrire nuove opportunità di sviluppo tecnologico e digitale per il Paese.