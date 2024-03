Vodafone Italia nelle mani di Swisscom: fusione con Fastweb

8 miliardi di euro: è l’investimento economico messo sul tavolo da Swisscom per giungere all’acquisizione di Vodafone Italia. L’obiettivo dichiarato è quello di integrare la società con Fastweb (già controllata dalla telco svizzera fin dal 2007). La stretta di mano è ufficiale, l’accordo è vincolante. È dunque andata a buon fine la trattativa resa nota nelle scorse settimane.

Vodafone Italia e Fastweb diventeranno una NewCo

La visione messa nero su bianco nel comunicato stampa mira alla creazione di un operatore convergente leader , combinando infrastrutture mobili e fisse oltre a competenze e asset. Nascerà dunque una NewCo che proporrà nel nostro paese servizi innovativi a prezzi competitivi, migliorando le prestazioni e l’esperienza per i clienti in tutti i segmenti di mercato .

Si legge inoltre che l’integrazione tra le due realtà porterà benefici per i clienti residenziali, per le aziende, per la Pubblica Amministrazione e, più in generale, per l’intero paese. Tecnologie come 5G, Christoph Aeschlimann, CEO di Swisscom e fibra fanno parte del pacchetto. Di seguito le parole di Walter Renna, Amministratore Delegato di Fastweb.

Questa operazione segna un punto di svolta per Fastweb e genererà un valore significativo per tutti gli

stakeholder. Grazie alla qualità superiore delle infrastrutture mobili e fisse, l’operatore convergente che risulterà dall’operazione sarà in grado di offrire connettività performante e servizi innovativi a tutti i segmenti del mercato. La NewCo contribuirà all’evoluzione di questo settore strategico con investimenti significativi in fibra e 5G, servizi innovativi ICT e sicurezza delle infrastrutture, abilitando così una rapida trasformazione digitale delle famiglie, delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

Il closing è previsto per il primo trimestre 2025. Come sempre accade in questi casi, si attende il via libera delle autorità competenti prima della conclusione definitiva dell’affare.

Ricordiamo che, in passato, Vodafone Italia ha rifiutato per ben due volte la proposta di fusione ricevuta da iliad.

Non è il primo contatto tra Vodafone e la telco svizzera: rimandiamo a un articolo del 2006 pubblicato su queste pagine, in merito a precedenti accordi tra le parti. Chiudiamo con la dichiarazione di Christoph Aeschlimann, CEO di Swisscom.