IT: Welcome to Derry, niente politically correct: chiunque potrebbe morire

Il 2025 si preannuncia un anno da brividi per gli appassionati di horror: Welcome to Derry, la serie prequel di It, ha come obiettivo quello di svelare agli spettatori il passato oscuro di Pennywise.

La storia di IT: Welcome to Derry, ambientata negli anni ’60, introduce un nuovo gruppo di giovani “perdenti” che si troveranno a fronteggiare il temibile clown: nessuno sarà al sicuro.

Anticipazioni e cast di IT: Welcome to Derry

Le riprese sono state un’esperienza intensa anche per il team che si è occupato del casting. Rich Delia, che aveva già lavorato ai film precedenti di It, ha ammesso la difficoltà di trovare un nuovo gruppo di protagonisti all’altezza dei predecessori, lodando il talento del cast originale. Nonostante la sfida, Delia ha sottolineato il valore dei nuovi personaggi e l’impegno profuso nella produzione da parte di Andy e Barbara Muschietti, le menti creative dietro questo universo.

Delia ha poi confermato un dettaglio inquietante: non tutti i protagonisti sopravvivranno all’incontro con Pennywise. IT: Welcome to Derry ci farà affezionare a questi ragazzi per poi, in alcuni casi, strapparceli via. Questo elemento, unito all’approfondimento del passato riguardante il diabolico clowm, promette un’esperienza televisiva carica di pathos e tensione.

Sebbene la data di uscita precisa non sia ancora stata rivelata, sappiamo che la serie arriverà sugli schermi nel corso del 2025. Oltre a Bill Skarsgård, che riprenderà il ruolo di Pennywise, il cast di IT: Welcome to Derry vanta la presenza di attori quali Taylour Paige, James Remar, Madeleine Stowe, Jovan Adepo, Peter Outerbridge e Tyner Rushing.