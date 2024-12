IT Wallet dal 4 dicembre sull'app IO per tutti gli italiani

IT Wallet, il portafoglio digitale che ad oggi supporta la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea per la disabilità, sarà ufficialmente disponibile sull’app IO per tutti gli italiani a partire da domani, mercoledì 4 dicembre. Si tratta del primo passaggio per arrivare alla piena completezza del progetto previsto dal Dipartimento per la trasformazione digitale del governo italiano.

L’app IO è scaricabile gratuitamente da Google Play Store sugli smartphone Android e da App Store su iPhone. Per l’accesso all’applicazione è invece richiesta l’autenticazione tramite la carta d’identità elettronica (CIE) o lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

Come funziona IT Wallet sull’app IO

Il caricamento dei tre documenti supportati dal sistema IT-Wallet avviene tramite la sezione Portafoglio dell’app IO. Per completare l’operazione con successo, è necessario che l’applicazione sia aggiornata all’ultima versione disponibile.

Dopo aver memorizzato la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea per la disabilità, i documenti acquisiranno da subito validità legale. Ciò significa che si potranno mostrare in presenza al posto dei documenti fisici.

Ad esempio, ad un controllo delle forze dell’ordine si potrà esibire la versione digitale della patente di guida, oppure in farmacia si potrà presentare la tessera sanitaria conservata nell’applicazione IO in sostituzione della tessera fisica. Allo stesso modo, anche la carta europea della disabilità digitale varrà tanto quanto il corrispettivo fisico.

L’arrivo di IT-Wallet per tutti gli italiani dal 4 dicembre dovrà infine essere supportato al meglio dall’autonomia dei dispositivi mobili. In attesa degli smartphone con batteria da 8.000 mAh, gli utenti dovranno prestare più attenzione alla durata della batteria del proprio telefono, dal momento che per mostrare i documenti digitali dall’app IO sarà indispensabile avere il cellulare acceso.