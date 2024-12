IT-alert 2024: scopri se nei prossimi giorni il tuo smartphone suonerà

Proseguono i test periodici di IT-alert per il 2024. Queste prove servono, come indicato sul sito ufficiale dell’iniziativa, per verificare la funzionalità del sistema di allarme nazionale in caso di emergenze. A partire da oggi e fino all’11 dicembre saranno coinvolti tutti i cittadini che si trovano sul territorio di due Regioni Italiane.

Si tratta di Lazio ed Emilia-Romagna. Questi test simuleranno scenari di incidente rilevante in uno stabilimento industriale e di collasso di grandi dighe. Nello specifico, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna si svolgeranno alcuni dei test già programmati, ma posticipati a causa dell’emergenza maltempo dello scorso settembre.

Tutti i cellulari accesi e con connessione telefonica attiva degli utenti che si troveranno nelle aree target riceveranno un messaggio IT-alert legato ai test finali del 2024. Vediamo insieme il calendario ufficiale, pubblicato sul sito, e le relative zone interessate.

IT-alert 2024: il calendario ufficiale

Ecco il calendario ufficiale degli ultimi test IT-alert 2024 aggiornati con l’integrazione di quelli posticipati causa emergenza maltempo di settembre in Emilia-Romagna.

3 dicembre 2024 INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE Lazio Ore 9:00 – Stabilimento A.C.R.A.F. – Aprilia (LT) Emilia-Romagna Ore 10:00 – Yara Italia Spa, Ravenna Ore 11:00 – Marig Esplosivi Industriali S.r.l., Novafeltria (RN) Ore 12:00 – Yara, Ferrara (FE)

5 dicembre 2024 COLLASSO DI GRANDI DIGHE Emilia-Romagna Ore 10:00 – Diga di Mignano (PC)

Alseno, Besenzone, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola D’Arda, Lugagnano Val D’Arda, San Pietro In Cerro, Vernasca, Villanova Sull’Arda Ore 12:00 – Diga di Santa Maria del Taro (PR)

Bedonia, Tornolo, Varese Ligure

9 dicembre 2024 COLLASSO DI GRANDI DIGHE Emilia-Romagna Ore 10:00 – Diga di Fontanaluccia (RE)

Baiso, Castellarano, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano Sul Secchia, Toano, Villa Minozzo Ore 12:00 – Diga di Riolunato (MO)

Riolunato, Montecreto, Lama Mocogno, Pavullo Nel Frignano, Sestola, Montese

11 dicembre 2024 INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE Emilia-Romagna Ore 10:00 – Brenntag Spa, Bentivoglio (BO) COLLASSO DI GRANDI DIGHE Emilia-Romagna Ore 12:00 – Diga di Ridracoli (FC)

Bagno Di Romagna, Bertinoro, Civitella Di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Ravenna, Santa Sofia



Il testo ufficiale del messaggio

Come riportato sul sito ufficiale, alla pagina dei test IT-alert 2024, ogni utente riceverà un messaggio che riporta la parola “TEST” per due volte. Ecco i messaggi che arriveranno a chi si trova nelle aree target nei giorni previsti.