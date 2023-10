L’IT-alert è una novità per comunicare eventuali emergenze immanenti o in corso, e quello che sta avvenendo in questi giorni nei telefoni dei cittadini è un test del nuovo servizio IT-alert, che sarà operativo dal febbraio 2024. Nello specifico IT-alert è un servizio pubblico che invia messaggi sui dispositivi mobili presenti nell’area interessata da una grave emergenza o da un evento catastrofico. Ecco cos’è e come gestire l’IT-alert sullo smartphone.

Cos’è IT-Alert

La notizia che fa discutere in questi giorni sui giornali, in tv e tra le persone è la ricezione dell’IT-alert, un suono continuo seguito da un messaggio sul proprio smartphone, nello specifico IT-alert comunica che:

“Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Il servizio, dopo la fase di test, avviserà gli utenti in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario.”

I messaggi IT-alert contengono informazioni sulla situazione di pericolo reale o potenziale e suggeriscono le misure di auto-protezione da adottare.

Come funzione IT-Alert

I messaggi utilizzano la tecnologia cell-broadcast, che permette di raggiungere tutti i dispositivi connessi alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile. Non è presente un limite nella ricezione in quanto Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o di saturazione della banda telefonica. Al ricevimento dell’IT-alert sullo smartphone, il dispositivo emette un suono speciale intento e contenuto e mostra una notifica che blocca tutte le funzioni del telefono, per procedere con lo sblocco è necessario toccare la notifica.

IT-Alert quando viene utilizzato

I messaggi IT-alert sono inviati per specifiche situazioni di pericolo in modo gratuito e senza nessun tipo di registrazione o di abbonamento. L’IT-alert dopo il test, verrà utilizzato nelle tipologie di rischio previste dalla Direttiva del 7 febbraio 2023 del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare nonché i rischi sismici, idrogeologici, vulcanici, industriali, nucleari, sanitari e terroristici.

Come gestire IT-Alert sullo smartphone

Non tutti sanno che l’IT-alert può essere gestito sul proprio smartphone senza scaricare alcuna app e nessun tipo di configurazione speciale. Nello specifico, nel caso in cui non si desidera ricevere i messaggi, è possibile disattivare opzione IT-alert. Infatti, su ogni smartphone è possibile procedere con la modifica delle preferenze di avviso dell’IT-alert nelle impostazioni. Ovviamente, viene sconsigliato di disattivare il servizio, in quanto potrebbe essere utile in caso di emergenza.

Sicurezza IT-Alert e come disattivarlo

La sicurezza dei dati è una priorità per IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico per le emergenze. Infatti, i messaggi di allerta inviati da IT-alert non contengono dati personali o sensibili degli utenti, ma solo informazioni sulla situazione di pericolo e le raccomandazioni da seguire. I messaggi di allerta, come specificato, sono trasmessi attraverso la tecnologia cell-broadcast, che non richiede alcuna registrazione o abbonamento e non può essere intercettata o falsificata. Inoltre, i messaggi di allerta sono criptati e firmati digitalmente dal Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, che è l’unico ente autorizzato a inviarli.

Gli utenti possono verificare l’autenticità dei messaggi di allerta controllando il codice identificativo e il logo del Ministero presenti nella notifica. A questo scopo, IT-alert garantisce quindi la massima sicurezza dei dati e il rispetto della privacy degli utenti. Tuttavia è possibile disattivare l’IT-alert sul proprio smartphone.

Come attivare o disattivare l’IT-Alert su iPhone

Per disattivare l’IT-Alert su iPhone, è possibile andare su Impostazioni e seguire questi passaggi:

Aprire le impostazioni;

Andare su Notifiche;

Scorrere verso il basso;

Scegliere se attivare o disattivare l’interruttore, IT-Alert e Avviso di prova.

Come attivare o disattivare l’IT-Alert su Android

La procedura per disattivare l’IT-Alert è disponibile anche per gli smartphone Android. In questo caso, è possibile attivare o disattivare il servizio nelle impostazioni del telefono. Ecco quali sono i passaggi da seguire per disattivare l’IT-Alert su Android:

Accedere alle Impostazioni;

Selezionare Sicurezza ed emergenza;

Scegliere Allarmi pubblici;

Disattivare IT-Alert dalla lista disponibile.

IT-Alert il sito ufficiale

L’IT-Alert inizialmente ha stupito i cittadini che si sono domandati anche dell’eventuali sicurezza, in sostanza IT-alert non è una truffa, bensì è un servizio molto utile per cercare di proteggere i cittadini da future catastrofi. Eventualmente, in caso di qualsiasi tipo di dubbio è presente IT-Alert il sito web ufficiale del nuovo sistema di allarme pubblico per le emergenze.

Il sito web ha lo scopo di informare i cittadini sul funzionamento del servizio, sui tipi di rischio coperti, sulle modalità di ricezione e gestione dei messaggi di allerta, e sulle misure di auto-protezione da adottare in caso di pericolo. Inoltre, sul sito web è possibile compilare un questionario per contribuire al miglioramento del sistema e di contattare il servizio clienti per eventuali dubbi o segnalazioni.

Per accedere al sito è necessario procedere sul browser e web e cercare il sito IT-Alert dopodiché è presente il menu principale che permette di navigare tra le diverse sezioni. Infine, il sito web è aggiornato periodicamente con le ultime novità e le statistiche sul servizio.