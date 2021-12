iQOO 9 series: guerra aperta a Samsung Galaxy S22

Un inedito leak svela alcuni dettagli sulla fotocamera e la batteria di iQOO 9 e 9 Pro, la nuova serie di smartphone di fascia alta che il brand spin-off di Vivo dovrebbe presentare in Cina durante il mese di gennaio 2022. Quest'oggi, come sempre più spesso capita, il famoso leaker Digital Chat Station ha pubblicato nuove interessanti indiscrezioni che sottolineano le qualità dei nuovi device.

Cosa ci dice il leak sulla fotocamera e batteria di iQOO 9?

Con ogni probabilità iQOO 9 monterà un display AMOLED Samsung E5 (lo stesso presente sulla passata generazione) da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+; per quanto riguarda la batteria, invece, sembra che l'azienda punti su un modulo da 4650 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W – alla faccia di OPPO e OnePlus che stanno spingendo invece sulla ricarica a 80 W.

Molto interessante notare come iQOO avrebbe deciso di introdurre su iQOO 9 una feature rilegata invece sul modello iQOO 8 Pro: il supporto alla stabilizzazione ottica micro-gimbal. Secondo il leaker, infatti, iQOO 9 monterà un sensore principale Samsung GN5 da 50 MP con sensore da 1/1.5″ e stabilizzazione micro-gimbal a due assi.

Venendo a iQOO 9 Pro, anche in questo caso è atteso un pannello Super AMOLED Samsung E5 ma in questo caso con i lati lunghi leggermente curvi, e una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W. Entrambi i device, come si era già visto in precedenti news, sono attesi al lancio con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.