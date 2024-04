iPhone15: il prezzo cala ancora, ora è un BEST BUY (-289€)

iPhone 15 è il modello da comprare per chi cerca un nuovo iPhone oggi. Il rapporto qualità/prezzo dello smartphone, infatti, è al top. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 690 euro con uno sconto di 289 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal. L’offerta è valida solo per un breve periodo e può essere sfruttata di seguito.

iPhone 15: a questo prezzo è un affare da cogliere al volo

La scheda tecnica di iPhone 15 è completa e senza punti deboli. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e del SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato dagli iPhone 14 Pro e Pro Max. Si tratta di una combinazione vincente: lo smartphone di Apple può garantire prestazioni eccellenti a fronte di dimensioni compatte.

C’è poi un ottimo comparto fotografico, con una doppia fotocamera e il nuovo sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple e con possibilità di accesso completo ai servizi della casa di Cupertino.

Con l’offerta eBay disponibile oggi e il codice sconto PSPRAPR24, disponibile solo per un breve periodo, è possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 690 euro invece di 979 euro, con possibilità di acquisto in 3 rate con PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto: premendo sul box si può raggiungere la pagina dell’offerta e completare l’acquisto, aggiungendo il codice sconto al momento del pagamento per ridurre l’importo.