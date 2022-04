iPhone Week di MediaWorld: le offerte sono da urlo

Continua iPhone Week, l’iniziativa di MediaWorld che fino al 28 aprile 2022, salvo esaurimento scorte, sconta iPhone e accessori a prezzi da urlo. Potrai acquistare il meglio di Casa Cupertino con sconti superlativi e imbattibili.

Si tratta di un’occasione davvero imperdibile che garantisce un risparmio assicurato, come mai prima d’ora. Sta riscontrando parecchio successo questa promozione, tanto che diversi prodotti stanno già finendo in sold out.

Perciò meglio sbrigarsi ad acquistare questo fantastico Apple iPhone 12 5G 128GB a soli 769 euro, invece di 889 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari a 120 euro per un best buy di sempre! La velocità del 5G renderà la tua navigazione incredibilmente prestante. Inoltre, scoprirai cosa vuol dire download, streaming e trasferimento dati senza interruzioni.

Il Chip A14 Bionic rende tutto ancora più ottimizzato ed efficiente. Non solo velocità e potenza saranno i due aggettivi più adatti a descrivere il tuo nuovo smartphone iOS, ma anche la gestione del consumo della batteria non avrà paragoni. Il tuo nuovo compagno di viaggio ti accompagnerà tranquillamente fino a fine giornata.

iPhone Week: MediaWorld regala Apple

MediaWorld ha deciso di regalare i migliori prodotti Apple inaugurando la promo iPhone Week. Questa occasione magica permette a chiunque di acquistare i migliori “Melafonini” a un prezzo davvero insuperabile.

Non solo, ma insieme nel pacchetto della iPhone Week trovi anche i migliori accessori. Chi avrebbe mai detto che ora puoi acquistare il nuovissimo Apple HomePod Mini a soli 89,99 euro, invece di 99 euro! Stiamo parlando del fantastico speaker WiFi Bluetooth 5.0 di Casa Cupertino. Hai 5 buoni motivi per acquistarlo a questo prezzo:

il suono emesso da questo speaker riempie la stanza;

l'assistente intelligente Siri sarà sempre a portata di "voce";

avrai sempre disponibile il controllo della tua casa smart;

è sempre in perfetta armonia con il tuo iPhone;

; privacy e sicurezza sono certificate da Apple.

Approfitta della promo iPhone Week di MediaWorld e metti nel carrello queste meravigliose offerte su moltissimi prodotti Apple. Hai tempo fino al 28 aprile 2022, salvo esaurimento scorte.