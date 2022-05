iPhone: spedizioni per un totale di 50 milardi di dollari

Secondo quanto si apprende online, sembra che Apple abbia spedito iPhone per un totale di 50 miliardi di dollari nel corso del primo trimestre dell’anno. Di fatto, l’azienda guida il mercato grazie a vendite record ottenute in tutto il mondo.

Se analizziamo i dati, notiamo che c’è stato un miglioramento pari al 5,5% rispetto allo scorso anno e le spedizioni sono state eccellenti: anche il CEO della compagnia, Tim Cook, ha spiegato che la realtà americana ha visto un periodo florido e ricco di successi, anche sul versante dei servizi che continuano a registrare ingenti guadagni.

Tutti pazzi per gli iPhone di Apple

Le grosse vendite di iPhone sono legate anche all’ampio numero di utenti che è passato all’ecosistema della mela da Android. Questi clienti infatti, potrebbero essere stati attratti dai numerosi ricondizionati che vi sono in tutto il mondo (telefoni come nuovi ma usati in parte, venduti a prezzi molto vantaggiosi) ma anche all’introduzione in commerci odell’iPhone SE (2022), uno dei midrange più di successo con il cuore Apple Bionic A15 e la scocca ereditata dal passato.

Purtroppo, le vendite di iPad non vanno poi così bene rispetto al passato: queste sono diminuite del 2% in pochi mesi. I motivi sono molteplici: i blocchi in Cina per via dei lockdown da Coronavirus, la crisi dei componenti, la saturazione del mercato durante gli anni della pandemia, ma ancora, la situazione geopolitica instabile in Europa per via della guerra in Ucraina.

Il settore dei servizi però, è stato incredibile Apple ha registrato un aumento del 17,28% rispetto allo scorso anno. Si legge che il fatturato è stato di 19,82 miliardi di dollari.

