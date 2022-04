Apple: i nuovi clienti di Mac provengono da Windows

Secondo quanto si apprende online, sembra che il 50% dei nuovi clienti Apple che hanno acquistato un nuovo computer Mac nel secondo trimestre dell’anno corrente, provenissero da altre piattaforme (Windows, n.d.r.).

Di fatto, fin dal debutto dei primi Mac con Apple Silicon M1 nel novembre di due anni fa, la compagnia americana ha registrato una crescita esponenziale delle vendite dei suoi laptop/desktop.

Apple: i Mac stanno registrando vendite spaziali

Ora si legge che le entrate derivanti dalla vendita di Mac hanno raggiunto la quota di 10,4 miliardi di dollari. A riportare questi dati ci pensa il CFO di Apple Luca Maestri durante la chiamata agli utili avvenuta poche ore fa. L’uomo ha ribadito che la società ha ampliato le sue vendite e nel corso dell’ultimo trimestre c’è stato un grosso aumento delle vendite, probabilmente in misura contestuale al debutto dei nuovissimi Mac Studio rilasciati a marzo durante l’evento Peek Performance.

Secondo quanto si scopre, quest’ultimo trimestre è stato semplicemente da record per la compagnia americana; ma non ci sono state spedizioni top solo del desktop Studio. Anche gli ultimi Pro da 14 e 16 pollici stanno registrando numeri semplicemente spaziali, nonostante Apple abbia segnalato più volte problemi alla catena di approvvigionamento.

Sono in molti gli acquirenti che hanno dovuto attendere settimane – se non mesi – per ricevere il loro dispositivo, ma adesso le cose sembrano essere tornate alla normalità.

Noi vi consigliamo, ad ogni modo, uno dei laptop più economici del mercato (per quello che offre) ma che è anche potentissimo. È il solito MacBook Air, un device da 13.3″ con processore Apple Silicon M1. È un compromesso perfetto fra portatibilità, leggerezza, potenza e molto altro ancora. Su Amazon lo si porta a casa a soli 985,15€ al posto di 1159,00€. Uno sconto bello elevato per un prodotto semplicemente unico. Non a caso, è uno dei nostri preferiti e siamo in molti in redazione ad averne uno.