iPhone SE 4 non si nasconde più: eccolo nel primo video dal vivo

Il nuovo iPhone economico di Apple, vale a dire l’iPhone SE 4, sta prendendo forma e le indiscrezioni si fanno sempre più concrete.

Un video trapelato su X mostra quello che, molto probabilmente, sarà il design finale dello smartphone, confermando alcune speculazioni e chiarendone altre.

Primo sguardo al nuovo iPhone SE 4 di Apple

Il dispositivo ripreso in video monta schermo identico a quello dell’iPhone 14, notch compreso. La grande novità, invece, si trova sul retro: addio al doppio obiettivo della fotocamera, in favore di un singolo sensore. Questa scelta, dettata presumibilmente dalla necessità di contenere i costi, non preclude un’ottima dotazione di memoria RAM, pari a 8GB. Questo incremento è giustificato dal fatto che l’iPhone SE 4 godrà di diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, su cui Apple sta investendo molto anche per la sua linea più economica.

Sembrano del tutto smentite le voci di un design ispirato ai Pixel di Google, che invece riguarderebbero un modello successivo, l’iPhone 17 Air. Un’altra indiscrezione di rilievo riguarda il modem interno, sviluppato direttamente da Apple: questo componente dovrebbe ridurre la dipendenza da fornitori terzi e, in caso di successo, essere implementato anche nei modelli futuri, incluso l’iPhone 17. Ma tornando all’SE 4, questa unità dovrebbe costare leggermente di più rispetto ai modelli SE del passato, ma si configurerebbe ugualmente come un’ottima porta d’accesso all’ecosistema iOS.

La scarsa disponibilità degli iPhone SE precedenti a livello globale è un chiaro segno del fatto che Apple stia per lanciare un nuovo modello: tenendo conto delle caratteristiche tecniche, potrebbe davvero essere considerato come uno dei migliori modelli nella sua fascia di mercato.